Порошенко предлагает уменьшить количество работников СБУ до 27 тысяч

В соответствии с текстом законопроекта №2471, обнародованного на сайте парламента, Порошенко предложил увеличить численность пограничников с 50 до 53 тыс. человек.

«Общая численность Государственной пограничной службы Украины составляет 53 тыс. человек, в том числе 45 тыс. военнослужащих», - говорится в проекте. В настоящее время их 50 тыс. и 42 тыс. соответственно.

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Проектом №2472 предполагается утвердить общую численность Службы безопасности Украины в количестве 27 тыс. человек, в особый период (кроме периода действия военного положения) - в количестве 31 тыс. человек, а на период действия военного положения - в количестве в соответствии с мобилизационным планом Украины на особый период.

В пояснительной записке указано, что Законом Украины «Об общей структуре и численности Службы безопасности Украины» утверждена общая численность СБУ в количестве 31 тыс. 50 человек (с изменениями, внесенными Законом Украины от 27 марта 2014).

«Вместе с тем названным Законом не решается вопрос численности Службы безопасности Украины в особый период. В связи с этим возникла необходимость в законодательном определении общей численности Службы безопасности Украины в мирное время, в особый период (кроме периода действия военного положения) и урегулировании вопроса о численности Службы безопасности Украины на период действия военного положения», - поясняется в документе.