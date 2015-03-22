Пограничники задержали 19 машин, которые везли продукты на захваченную боевиками территорию

15:29, 22 марта 2015
Общество
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Пограничники задержали 19 автомобилей с грузом продуктов, которые пытались попасть на контролируемую боевиками территорию вне пунктов пропуска.

Пограничники перехватили машины с продуктами для боевиков \ УНИАН

Об этом сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы.

Читайте такжеВ составе последнего "гумконвоя" РФ было 20 бензовозов - ОБСЕ"Вдоль линии разграничения пограничники задержали 15 грузовых автомобилей и 4 микроавтобуса украинской регистрации, которые перевозили без надлежащих документов продукты питания и следовали на временно неконтролируемую территорию за дорожными коридорами", - отметили в отделе.

Еще 2 автомобиля, следовавшие на временно неконтролируемую территорию, были остановлены пограничниками после предупредительных выстрелов из автомата Калашникова.

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