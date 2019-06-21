Зеленский образовал комиссию по вопросам правовой реформы

Основной задачей комиссии является содействие дальнейшему развитию правовой системы Украины на основе принципов верховенства права и приоритета прав человека с учетом международных обязательств Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский создал комиссию по вопросам правовой реформы.

Соответствующий указ №421/2019 «О Комиссии по вопросам правовой реформы» от 21 июня размещен на сайте главы государства.

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«Образовать Комиссию по вопросам правовой реформы как консультативно-совещательный орган при президенте Украины», - говорится в документе.

Основной задачей комиссии по вопросам правовой реформы является содействие дальнейшему развитию правовой системы Украины на основе конституционных принципов верховенства права, приоритетности прав и свобод человека и гражданина, с учетом международных обязательств Украины.

Также приоритетными направлениями работы комиссии является подготовка и представление президенту Украины предложений по внесению изменений в Конституцию Украины и законы Украины.

Отмечается, что изменения должны быть направлены на обеспечение реализации конституционных норм и принципов, а именно приоритетности защиты фундаментальных прав и свобод человека и гражданина, дальнейшее развитие законодательства об организации судебной власти и осуществление правосудия, совершенствование законодательства об уголовной ответственности и уголовного процессуального законодательства Украины, реформирование органов правопорядка, а также создание условий для реинтеграции в единое конституционное пространство Украины временно оккупированных территорий Украины и населения, которое на них проживает.

Также этим указом ликвидируется Совет по вопросам судебной реформы и Конституционная комиссия, и признаются действующими ряд указов предыдущего президента Петра Порошенко относительно судебной реформы 2014-2018 годов.