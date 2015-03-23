Коломойский предложил Порошенко провести конкурс на должность главы «Укртранснафты» - Корбан

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Днепропетровске заявил заместитель главы Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан, отвечая на вопрос журналистов.

«Игорь Валерьевич приехал к президенту только с одной целью: если государство хочет поменять руководителя «Укртранснафты», то пусть проведет конкурс. Это должен быть открытый конкурс», - заявил Корбан.

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Он также добавил, что, по словам Коломойского, Александр Лазорко, отстраненный от исполнения обязанностей председателя правления компании, не будет принимать участия в данном конкурсе.

«Лазорко не будет одним из конкурсантов, чтобы не входить в какой-то дополнительный конфликт», - сказал Корбан.

По его словам, также Коломойский предложил провести международный аудит «Укртранснафты», прежде чем в компанию придет новый руководитель.

«Чтобы были зафиксированы убытки, прибыль, количество средств», - сказал Корбан.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на "Нафтогаз Украины", контролирующий 100% акций «Укртранснафты», 19 марта наблюдательный совет компании отстранил Александра Лазорко от исполнения обязанностей председателя правления "Укртранснафты". Другим решением наблюдательный совет избрал бывшего сотрудника СБУ Юрия Мирошника временно исполняющим обязанности председателя правления «Укртранснафты».

Лазорко считает эти решения необоснованными. По его словам, основанием для его отстранения может быть только осуществление им какой-либо преступной бездеятельности или нанесение ущерба компании «Укртранснафта».

Выступая в эфире телеканала «1+1», Коломойский заявил, что за скандалом вокруг «Укртранснафты» стоит группа компаний «Континиум», подконтрольная бизнесмену и народному депутату Игорю Еремееву.

Справка УНИАН. «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.