Корбан обвиняет руководство страны в невыполнении обещаний по децентрализации
21:07, 23 марта 2015Политика
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Заместитель главы Днепропетровской областной государственной администрации Геннадий Корбан обвиняет руководство страны в невыполнении своих обещаний в вопросах децентрализации власти, в частности, в финансовом секторе.
Геннадий Корбан / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Днепропетровске.
«Пора навести порядок в Киеве. В Киеве, который нам обещал децентрализацию в финансовой сфере. Нам много чего обещали, и никто ничего не сделал», - сказал Корбан.
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Он также заявил о том, что центральные власти не предоставляют полной информации о ситуации в зоне АТО.
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