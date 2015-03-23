Корбан обвиняет руководство страны в невыполнении обещаний по децентрализации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Днепропетровске.

«Пора навести порядок в Киеве. В Киеве, который нам обещал децентрализацию в финансовой сфере. Нам много чего обещали, и никто ничего не сделал», - сказал Корбан.

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Он также заявил о том, что центральные власти не предоставляют полной информации о ситуации в зоне АТО.