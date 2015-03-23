В Киеве сидят воры, им пора уйти - Корбан

19:05, 23 марта 2015
Политика
23134

Заместитель главы Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан заявил, что киевская власть проворовалась и завралась, ей пора уйти.

За словами Корбана, зараз правоохоронці

Об этом он заявил на брифинге в Днепропетровске в понедельник, пишет Украинская правда.

По его словам, "сегодня пришло время навести порядок в Киеве".

Читайте такжеСотрудники СБУ занимаются контрабандой в зоне АТО - Корбан

Он также сказал, что сейчас правоохранители "подменили собой режим Януковича".

"Сегодня в Киеве сидят воры. И пора этим ворам уйти", - заявил он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter