В Киеве сидят воры, им пора уйти - Корбан

Об этом он заявил на брифинге в Днепропетровске в понедельник, пишет Украинская правда.

По его словам, "сегодня пришло время навести порядок в Киеве".

Читайте такжеСотрудники СБУ занимаются контрабандой в зоне АТО - Корбан

Он также сказал, что сейчас правоохранители "подменили собой режим Януковича".

"Сегодня в Киеве сидят воры. И пора этим ворам уйти", - заявил он.