В Киеве сидят воры, им пора уйти - Корбан
19:05, 23 марта 2015Политика
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Заместитель главы Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан заявил, что киевская власть проворовалась и завралась, ей пора уйти.
По словам Корбана, сейчас правоохранители "подменили собой режим Януковича" / УНИАН
Об этом он заявил на брифинге в Днепропетровске в понедельник, пишет Украинская правда.
По его словам, "сегодня пришло время навести порядок в Киеве".
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Он также сказал, что сейчас правоохранители "подменили собой режим Януковича".
"Сегодня в Киеве сидят воры. И пора этим ворам уйти", - заявил он.
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