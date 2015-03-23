Депутат Денисенко инициирует сбор подписей за отставку Наливайченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в Днепропетровске.

"Я лично, как народный депутат Украины, как один из инициаторов отставки Генерального прокурора Яремы, хочу вам анонсировать сбор подписей и скорую отставку главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко с этой должности. Если он, конечно, к тому времени не принесет свои извинения и не приведет деятельность своей службы и деятельность других правоохранительных органов в сознание, в соответствии с требованиями украинского законодательства", - сказал Денисенко.

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Как сообщал УНИАН, народный депутат Верховной Рады Украины от "Блока Петра Порошенко" - Андрей Денисенко - заявил о выходе из фракции.