Глава МИД Польши назвал различия между Зеленским и Порошенко

Глава польской дипломатии отмечает, что политики отличаются по поведению, но он уверен, что политика Зеленского по защите Украины от российской агрессии будет подобна политике Порошенко.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович рассказал о различиях между президентом Владимиром Зеленским и его предшественником Петром Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чапутович заявил после встречи с Зеленским, состоявшейся с участием главы МИД Швеции Маргот Валльстрём сегодня в Киеве.

В частности, главу МИД Польши спросили, видит ли он различия между позициями Зеленского и Порошенко относительно Донбасса и других вопросов.

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"Я только выскажу свое собственное мнение. Это мой четвертый визит за последние шесть месяцев. Итак, я дважды встретился с президентом Порошенко и дважды - с президентом Зеленским, и конечно, они отличаются, если это касается поведения, они отличаются физически, но я думаю, что политика остается аналогичной - это проевропейская политика. это политика, которая имеет целью улучшить жизненные условия украинцев, урегулировать конфликт на Донбассе, как вы упомянули", - подчеркнул Чапутович.

"Итак, очевидно, что главное направление внешней политики будет оставаться тем же, то есть проевропейским и прозападным, и также в вопросе защиты от российской агрессии", - заявил глава МИД Польши.