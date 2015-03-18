Статья исполнителей теракта в Харькове предусматривает пожизненное заключение - СБУ

Об этом сказал глава следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк на брифинге в Киеве, передает Украинская правда.

По его словам, 3 лица-исполнители теракта на марше в Харькове являются уроженцами города, участниками организации "Оплот".

"Мною отправлено 4 следователей по особо важным делам, чтобы к концу месяца завершить расследование и передать дело в суд", - сказал Волк.

Читайте такжеВ больницах Харькова остаются трое пострадавших в результате теракта"Я вам скажу, статья 258 часть 3 предусматривает пожизненное лишение свободы. Я вам больше скажу, это не будет нарушением этики правоохранительной, это не будет нарушением или влиянием на суд - то, что прокуратура собирается просить у суда как раз пожизненного заключения трем лицам, харьковчанам, активным участникам крайне известной организации "Оплот", радикальной и бандитской", - цитирует его РБК.

Напомним, 22 февраля 2015 года во время мирного шествия в Харькове произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, 11 получили ранения, а затем в больнице скончались еще двое подростков.

В то же воскресенье задержали 4 человек, подозреваемых в совершении теракта.