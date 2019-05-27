Не стоит выеденного яйца: представитель президента в Раде прокомментировал спор с Парубием

Стефанчук не понимает сути замечаний, которые ему сделали в парламенте.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает, что сегодняшний спор с председателем парламента Андреем Парубием на Согласительном совете не стоит выеденного яйца.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге, комментируя сегодняшнюю ссору на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Стефанчук убежден, что декларируемое уважение человеческого достоинства должно быть в двустороннем порядке.

«Я пришел сюда конструктивно настроенный, получил 150 каких-то непонятных мне замечаний. Я отреагировал исключительно с юридической точки, на которую обратил внимание господина Парубия», - отметил представитель президента.

«Но я думаю, что это не стоит выеденного яйца, поскольку важно, какие действия будут предприняты в ближайшее время для принятия важных решений», - добавил Стефанчук.

Сегодня на согласительном совете Стефанчук и Парубий обменялись колкостями. В частности, Стефанчук обвинил руководство парламента в нарушении процедур при принятии законов и заявил, что этого больше не будет.

Спикер парламента Андрей Парубий на согласительном совете дал представителю Владимира Зеленского слово несмотря на "юридическую дилемму".

"Один из депутатов подал в суд по поводу того, что представитель президента не имеет права на выступление на согласительном совете. Суд принял решение, но оно еще не вступило в действие, еще не дошло в Верховную Раду. Я думаю, что никто не будет возражать, если я предоставлю слово представителю президента Руслану Стефанчуку", – сказал Парубий.

Стефанчук отметил, что еще нет решения апелляционной инстанции, поэтому он имеет право на слово.