Представитель Зеленского в Раде анонсировал первые законодательные инициативы президента

Стефанчук подчеркивает важность налаживания сотрудничества президента и Верховной Рады, без чего никакие инициативы главы государства не будут реализованы.

Советник главы государства Владимира Зеленского - представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук среди первых законодательных инициатив назвал проекты законов об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Стефанчук сообщил журналистам в кулуарах Верховной Рады.

«Законодательные инициативы подготовлены, в том числе о которых вы говорите (законопроект об импичменте - УНИАН)», - заявил он.

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Однако Стефанчук отметил: «Мы исходим из того, что нам нужно сделать в приоритете. В приоритете нам надо сделать нормальную систему доступа граждан к выборам. Все остальное у нас готово и будет обязательно внесено».

По его словам, если не будет налажено сотрудничество между президентом и Верховной Радой, «все наши инициативы пойдут в «подсобку», вы же понимаете».

«Мы обязательно обнародуем тот перечень, который мы планируем внести. Он изложен, мы ничего не скрываем. Это вопрос импичмента, это вопрос снятия неприкосновенности (с народных депутатов - УНИАН) ... Никаких отходов от программы и первых вариантов законопроектов у нас сделано не было», - заверил Стефанчук.