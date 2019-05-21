Руслан Стефанчук стал представителем президента в Верховной Раде

Стефанчук был главным идеологом в штабе Зеленского во время президентской гонки.

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука своим представителем в Верховной Раде. Читайте такжеЗеленский назначил Богдана главой Администрации президента Соответствующий указ главы государства №312/2019 от 21 мая опубликован на сайте президента. "Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича Советником Президента Украины - Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в документе. Стефанчук родился в 1975 году, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, адвокат. Был главным идеологом в штабе Зеленского во время президентской гонки. Другим указом Зеленский назначил своим советником (вне штата) Михаила Федорова. Как сообщал УНИАН, Зеленский назначил соучредителя "Студии Квартал-95" Сергея Шефира своим помощником.

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