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Руслан Стефанчук стал представителем президента в Верховной Раде

20:40, 21 мая 2019
Политика
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Зеленский назначил Руслана Стефанчука своим представителем в Верховной раде / фото facebook.com/ruslan.stefanchuk

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Соответствующий указ главы государства №312/2019 от 21 мая опубликован на сайте президента.

"Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича Советником Президента Украины - Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в документе.

Стефанчук родился в 1975 году, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, адвокат. Был главным идеологом в штабе Зеленского во время президентской гонки.

Другим указом Зеленский назначил своим советником (вне штата) Михаила Федорова.

Как сообщал УНИАН, Зеленский назначил соучредителя "Студии Квартал-95" Сергея Шефира своим помощником.

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Теги: #представитель президента в Раде#Владимир Зеленский