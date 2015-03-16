Путин прокомментировал слухи о своей болезни и смерти: Без сплетен будет скучно
13:22, 16 марта 2015Политика
15470 0
Президент России Владимир Путин прокомментировал сообщения о проблемах с его здоровьем.
REUTERS
По его словам, "без сплетен будет скучно". Об этом сообщают РИА Новости.
Напомним, Путин более недели не появлялся на публике. Последний раз перед журналистами президент России появился еще 5 марта. Ранее ряд блоггеров и СМИ высказали предположения, что Путин умер.
Читайте такжеПутин жив и проводит встречу с президентом Кыргызстана (фото)
Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Путин здоров, а в изменениях в его графике ничего экстраординарного нет.
Позже появилась еще одна версия таинственного исчезновения Путина - у президента РФ родился ребенок.
Президент Кыргызстана прибыл в Петербург на встречу с Путиным
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter