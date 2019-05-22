Сайт президента зачистили от информации о Порошенко

На веб-ресурсе главы государства есть только указы Порошенко за последний год.

С сайта президента Украины удалили всю информацию, которая касалась пятого главы государства Петра Порошенко, за исключением указов, изданных после 21 мая 2018 года.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

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Так, после введения «Порошенко» в поисковой строке страницы сайта появляется надпись: «По запросу найдено 7352 результата». При этом никаких обновлений, фотогалереи и видео, в которых упоминается Порошенко, на странице президента нет.

При переходе с почтовой рассылки на новости о Порошенко времен его президентства происходит переадресация на главную страницу веб-ресурса.

В то же время на сайте до сих пор можно увидеть изданные экс-президентом указы в период с 22 мая прошлого года по 19 мая текущего.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально вступил в свои полномочия. После этого официальное интернет-представительство президента обнародовало биографию Зеленского и адрес его проживания.