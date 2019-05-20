Зеленский официально стал президентом Украины

Владимир Зеленский зачитал текст присяги и получил удостоверение президента.

Владимир Зеленский принял присягу президента и официально вступил в свои полномочия.

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Владимир Зеленский зачитал текст присяги и получил удостоверение президента, нагрудный знак, гербовую печать и булаву.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов. По данным ЦИК, во втором туре за Зеленского проголосовали 13 541 528 избирателей, что составляет 73,22%, за Петра Порошенко - 4 522 450 избирателей, что составляет 24,45%.

Согласно закону о выборах президента, новоизбранный президент вступает в полномочия с момента принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины.