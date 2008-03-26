У Балоги намекают, что Тимошенко надо быть скромнее

Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК считает, что правительству нужно быть скромнее в оценке своей работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил по окончании расширенного заседания Кабинета министров Украины, посвященного 100 дням работы правительства.

«Безусловно, Президент и, я думаю, все мы радуемся успехам украинской экономики и ценим те усилия, которые прилагает правительство для развития экономики… Мне показалось, что правительство должно было бы быть скромнее в оценке своих собственных достижений», - подчеркнул А.ШЛАПАК.

В частности, по его словам, слух «резануло» то, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО приписывает себе заслуги по вступлению Украины во Всемирную торговую организацию. «Я думаю, что это не соответствует действительности», - подчеркнул А.ШЛАПАК.

Он также отметил, что по вопросу социальных стандартов широкая дискуссия была в прошлом году, и многие из этих стандартов планировались Президентом, а потом были воплощены в жизнь правительством Виктора ЯНУКОВИЧА в проекте бюджета на 2008 год, и эти моменты практически без изменений вошли в бюджет.

«Я должен сказать, что есть некоторая последовательность в экономических и социальных процессах, и мне лично не нравятся постоянные попытки говорить о том, что мы (правительство ТИМОШЕНКО – УНИАН) начинали с нуля – нам достались полные руины…», - подчеркнул первый заместитель главы Секретариата Президента.

Также он отметил довольно низкий уровень самокритики правительства. «Была названа только одна проблема - это инфляция. Мы не раз говорили, что этих проблем значительно больше… Я думаю, что это вызвано тем, что сегодня такой праздничный день – 100 дней правительства - и надо отчитаться о своей хорошей работе. Но я считаю, что любая возможность отчета должна включать в себя изложение тех проблем, которые могут вскоре возникнуть, и пути их решения», - подчеркнул А.ШЛАПАК.

Он отметил, что кроме инфляции есть проблема с бюджетом. «Мы не слышим видение правительства, каким образом будет меняться бюджет страны, а проблем там очень много – о них вчера говорилось на заседании Национального совета по вопросам взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления в Крыму. Проблемы в газовой сфере… Говорится все время о победах, но я хочу напомнить, что до сих пор нет никаких урегулированных отношений по газовой ситуации в Украине», - подчеркнул А.ШЛАПАК.

Резюмируя свою оценку работы правительства за 100 дней, А.ШЛАПАК сказал: «Это старт неплохой. Во всяком случае, я ощущаю, постоянно общаясь с министрами, колоссальное желание каждого из них на своем участке продемонстрировать наилучшие качества. Если это удастся сконсолидировать на уровне правительства, то, я думаю, нас ожидают хорошие результаты».

Он также сообщил, что президент поздравляет правительство с первыми 100 днями его работы и желает «еще поработать на Украину много-много лет, поработать эффективно с хорошим результатом».