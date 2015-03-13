Защита экс-главы КГГА Попова настаивает на дорасследовании дела в прокуратуре

Как передает корреспондент УНИАН, в заседании коллегии судей Шевченковского районного суда Киева по делу Попова объявлен перерыв в связи с тем, что суд удалился принимать решение по ходатайству защиты экс-председателя КГГА относительно возвращения обвинительного акта прокуратуре.

В частности, как отметил в ходе судебного заседания адвокат Попова Николай Карнаух, обвинительный акт не соответствует требованиям УПК. Он заметил, что сторона обвинения не доказала преступный умысел Попова, его связь с другими фигурантами дела об избиении митингующих 30 ноября 2013 года.

Большинство адвокатов потерпевших выступили против возвращения дела на дорасследование в прокуратуру.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура 13 февраля заявила о передаче в суд обвинительного акта в уголовном производстве в отношении бывшего председателя Киевской городской государственной администрации Попова.

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Попов обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное препятствование проведению собраний и митингов, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365 (пособничество в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

По данным ГПУ, досудебное расследование установило, что в ночь на 30 ноября 2013 года Попов, действуя по предварительному сговору с бывшим заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем, тогдашним начальником ГУМВД Украины в Киеве Валерием Коряком и другими на то время высокопоставленными должностными лицами, дал указание завезти на Майдан Незалежности в Киеве коммунальную технику для установки новогодней елки. Коряк, в свою очередь, используя это обстоятельство, отдал приказ о разгоне мирного митинга работниками полка милиции особого назначения «Беркут», которые жестоко избили митингующих. В результате этих противоправных действий более 80 граждан получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства протестов. В частности, Кабинет министров Украины 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

После избиения спецназовцами «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Незалежности в Киеве на улицы городов Украины вышли сотни тысяч граждан.

Акции протеста, которые длились с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже – Революция достоинства.