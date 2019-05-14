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Порошенко наградил Юнкера орденом Ярослава Мудрого

13:01, 14 мая 2019
Политика
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Церемония награждения транслировалась на странице главы государства в Facebook / скриншот

Церемония награждения транслировалась на странице главы государства в Facebook.

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"Искренне поздравляю большого друга Украины, президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера с высокой государственной наградой - орденом Ярослава Мудрого", - прокомментировал Порошенко.

Действующий глава государства от имени всех украинцев поблагодарил Юнкера за личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом.

Указ о присвоении ордена на церемонии в Брюсселе зачитал заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

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Теги: #Порошенко#Юнкер