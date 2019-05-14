Порошенко наградил Юнкера орденом Ярослава Мудрого

Действующий глава государства от имени всех украинцев поблагодарил президента Европейской комиссии за личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и Евросоюзом.

Президент Украины Петр Порошенко наградил президента Европейской Комиссии Жан-Клода Юнкера орденом Ярослава Мудрого. Церемония награждения транслировалась на странице главы государства в Facebook. Читайте такжеПорошенко дал совет Зеленскому "Искренне поздравляю большого друга Украины, президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера с высокой государственной наградой - орденом Ярослава Мудрого", - прокомментировал Порошенко. Действующий глава государства от имени всех украинцев поблагодарил Юнкера за личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом. Указ о присвоении ордена на церемонии в Брюсселе зачитал заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

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