Мэр Мелитополя обнаружен повешенным в собственном доме

Как сообщили УНИАН в руководстве ГУ МВД Украины в Запорожской области, «информация о том, что Вальтер найден мертвым - в петле в своем доме поступила дежурному Мелитопольского горотдела милиции сегодня – 25 февраля около 8 утра»

Выехав на место происшествия, правоохранители, действительно, обнаружили Вальтера мертвым.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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Справка УНИАН. Сергей Вальтер – мэр Мелитополя, который на протяжении последних 2 лет был по решению суда отстранен от исполнения обязанностей городского председателя, в связи с открытием ряда уголовных дел: мэру и ряду его подчиненных инкриминировалось получение денежных средств в качестве взяток от руководителей предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки в г. Мелитополе, на сумму свыше 1,5 млн грн, легализация денежных средств, полученных незаконным путем, служебный подлог и ряд других преступлений, совершенных в составе организованной преступной группы.

На прошлой неделе слушание дела в горсуде Мелитополя вышло на завершающую стадию. Процессуальный прокурор по совокупности преступлений попросил для Вальтера 14 лет лишения свободы, прокуратура также настаивала на конфискации имущества, штрафе и запрете на право занимать административно-хозяйственные должности сроком на 3 года.

Сегодня – 25 февраля в 10.00 должно было состояться очередное заседание суда по делу Вальтера.