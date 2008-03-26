Тимошенко сегодня даст пресс-конференцию

Сегодня в 10.00 начнется расширенное заседание Кабинета Министров Украины.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины, в повестке дня будут рассматриваться вопросы о деятельности правительства в течение 100 дней, приоритетные задачи по приватизации государственного имущества и совершенствованию механизмов ее проведения.

После заседания состоится пресс-конференция премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.