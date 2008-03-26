Тимошенко сегодня даст пресс-конференцию
09:20, 26 марта 2008Политика
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В 10.00 начнется заседание Кабмина
Сегодня в 10.00 начнется расширенное заседание Кабинета Министров Украины.
Как сообщили УНИАН в управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины, в повестке дня будут рассматриваться вопросы о деятельности правительства в течение 100 дней, приоритетные задачи по приватизации государственного имущества и совершенствованию механизмов ее проведения.
После заседания состоится пресс-конференция премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.
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