Премьер-министр Украины Арсений Яценюк пообещал снять фильм "Крым: Преступление и наказание".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании правительства.

Премьер рассказал, что видел трейлер российского фильма о захвате Крыма, который можно использовать в качестве одного из доказательств преступных действий российской власти.

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«Мне попался интересный трейлер к фильму, как-то он называется по-русски "Путь там куда-то", то ли на родину, то ли в бездну. Я посмотрел этот трейлер. Я очень прошу Министерство юстиции отправить этот трейлер в Гаагский трибунал. И было бы очень важно, чтобы весь фильм, который появится, также был отправлен в Гаагский трибунал, поскольку этим фильмом должны заинтересоваться международные прокуроры и следователи, этот фильм дает ответ на вопрос, кто давал указания о захвате украинской территории в Крыму и кто за это несет ответственность", - сказал он.

"А мы свой фильм будем снимать в реальности, будет называться - "Крым: Преступление и наказание", - добавил Яценюк.

Напомним, 9 марта телеканал "Россия 1" показал фрагмент документального фильма "Крым. Путь на Родину". В нем президент России Владимир Путин рассказывает о том, как принималось решение об аннексии.

В марте 2014 года президент России Владимир Путин отрицал, что его страна ввела войска на территорию Крымского полуострова Украины. По его словам, безопасность так называемого "референдума о присоединении Крыма к России гарантировали силы местной "самообороны".