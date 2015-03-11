Яценюк поручил отправить в Гаагу трейлер российского фильма о захвате Крыма

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк просит Министерство юстиции передать в Международный уголовный суд в Гааге трейлер российского фильма о захвате Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании правительства.

«Вчера мы проводили совещание. Напомню, что Верховная Рада приняла заявление о передаче в юрисдикцию Гаагского трибунала расследование международного преступления, совершенного РФ по отношению к Украине, а именно - аннексии Крыма и российской военной агрессии на территории восточной Украины. И для того, чтобы международные прокуроры смогли рассмотреть заявление и начать производство, ГПУ, СБУ, Министерство юстиции собирают надлежащую доказательную базу, чтобы привлечь к ответственности всех, кто виновен в нападении на Украину, в аннексии Крыма и в тысячах жертв, появившихся в результате российской военной агрессии», - отметил Яценюк.

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Он сообщил, что видел трейлер российского фильма о захвате Крыма, который можно использовать в качестве одного из доказательств преступных действий российской власти.

«Мне попался интересный трейлер к фильму, как-то он называется по-русски "Путь там куда-то", то ли на родину, то ли в бездну. Я посмотрел этот трейлер. Я очень прошу Министерство юстиции отправить этот трейлер в Гаагский трибунал. И было бы очень важно, чтобы весь фильм, который появится, также был отправлен в Гаагский трибунал, поскольку этим фильмом должны заинтересоваться международные прокуроры и следователи, этот фильм дает ответ на вопрос, кто давал указания о захвате украинской территории в Крыму и кто за это несет ответственность. А мы свой фильм будем снимать в реальности, будет называться - "Крым: Преступление и наказание», - сказал Яценюк.