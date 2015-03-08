Путин признался, что сепаратистский переворот и псевдореферендум в Крыму были спланированы Кремлем
22:29, 08 марта 2015Политика
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Президент России Владимир Путин рассказал подробности подготовки операции по аннексии Крыма. По его словам, подготовка началась во время бегства из Украины Виктора Януковича в ночь на 23 февраля 2014 года.
Путин рассказал о подготовке аннексии Крыма \ УНИАН
"Я пригласил в Кремль руководителей наших специальных служб, министерства обороны, поставил перед ними задачу спасти жизнь президента Украины (Януковича, - ред.), его просто уничтожили бы", - заявил Владимир Путин в анонсе фильма телеканала "Россия-1" "Крым. Путь на Родину".
Читайте такжеОбама считает импровизацией аннексию Крыма Путиным"Там были поставлены крупнокалиберные пулеметы, чтобы долго не разговаривать. Мы приготовились вынимать его прямо из Донецка по суше, по морю и с воздуха. Это была ночь с 22 на 23 мы закончили около семи часов утра. И, расставаясь, я всем моим коллегам сказал: мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России", - отметил президент России.
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