Wall Street Journal: Война на Донбассе напоминает о сложной работе для нового президента Украины

Кремль до сих пор стремится подорвать движение Украины к процветанию и уже сделал «первый выстрел» в победителя президентских выборов.

На утро после президентских выборов в Украине Людмила Разумова стояла посреди кухни своего нового дома менее чем в миле от линии фронта, за которой уже пять лет продолжается война с Россией. Держа маленького внука, который улыбается, пуская слюни, она рассказала, как насилие перевернуло с ног на голову жизнь в ее деревне.

Как пишет Wall Street Journal, в 2016 году российский артиллерийский снаряд попал во двор Людмилы. Ее старый дом и гараж охватил пожар. Но даже после такого она отказывается бежать от жизни между военными КПП и минными полями.

«Я живу здесь всю мою жизнь. Мои родители и прадед с прабабушкой тоже здесь жили», - говорит женщина.

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Комедийный актер Владимир Зеленский победил на выборах, опередив Петра Порошенко на почти 50%. Разумова отказалась говорить журналистам, за кого она голосовала. Она лишь объяснила, что больше всего хочет прямой помощи и завершения войны. Такая усталость довольно распространена в Донецкой области, где 87% избирателей поддержали Зеленского.

Издание напоминает, что в войне, которая вспыхнула после вторжения сил России на Восток Украины и объявления фальшивых «республик», погибли около 13 тысяч человек. Этот конфликт почти исчез из заголовков американских газет после того, как он зашел в кровавый тупик. Военные и гражданские постоянно гибнут, но фундаментальных изменений на линии фронта не происходит. Много украинцев здесь не получают даже базовых вещей, таких как газ, электричество и проточная вода. На минах подорвалось более тысячи людей с 2014 года. Минные поля останутся еще на много лет угрозой для людей.

Кремль распространяет утверждения о том, что якобы русскоязычные украинцы хотели бы вернуться на орбиту Москвы. Но достаточно посетить Восток Украины, чтобы понять, что это не так.

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Мариуполь, в котором живет около 450 тысяч человек, находится в радиусе действия российской артиллерии и ракет. В городе полно архитектурных и индустриальных напоминаний о болезненном доминировании СССР. Многие жители под влиянием российских СМИ обвиняют Киев во всех своих проблемах. Некоторые из них верят, что российские ракетные обстрелы города в 2015 году, из-за которых погибли 30 человек, были проведены украинской армией. Журналисты Wall Street Journal услышали дважды за несколько часов, как местные ругают украинских солдат.

Однако, без сомнения, Мариуполь остается украинским. В день выборов местные участки были заполнены. 20-летний студент Антон Смолянинов голосовал за Порошенко, в то время как друг, с которым он пришел на участок, поддержал Зеленского. В Донецкой области явка составила 57%. Это на несколько процентов меньше, чем в среднем по стране. Но все равно это очень неплохой показатель как для региона, в котором идет война. Несмотря на сильное недовольство правительством, люди в городе понимают, что их будущее с Киевом, а не с Москвой.

В Мариуполе также наблюдается положительная экономическая динамика. Металлургические заводы, которыми владеют олигархи, доминируют над местной экономикой. Но они не представляют будущего города. Небольшие и средние предприятия, которые часто открывают ветераны войны, помогают местной экономике расти. Центр «Халабуда» предлагает курсы иностранных языков и компьютерных технологий. Некоторые мариупольские рестораны и бары не уступают тем, которые можно посетить в Берлине или Мадриде. А некоторые пиццерии делают доставку даже солдатам на передовую. Активное гражданское общество сделало местную власть одной из самых прозрачных в Украине.

Свободная и экономически успешная Украина пугает Владимира Путина, потому что она бы стала примером для обнищавших россиян, которые увидели бы альтернативу его бандитскому правлению. Именно поэтому он отдал центральную роль экономической войне в его стратегии против Украины. Директор порта Мариуполя Александр Олейник подсчитал, что война и российская блокада морского трафика вылилась в 225 миллионов долларов убытков.

«Я вижу угрозу для всей страны, если строгой реакции на российские действия не будет», - сказал он.

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Путин уже сделал первый выстрел в новоизбранного президента Владимира Зеленского, объявив, что украинцы на оккупированных территориях смогут легче получить российские паспорта. Зеленский назвал этот поступок российского автократа контрпродуктивным, а Россию назвал «государством-агрессором». Путин может прибегнуть и к более жестоким провокациям, если почувствует слабость со стороны нового украинского лидера.

Администрация Дональда Трампа в 2018 году передала противотанковые ракеты Javelin украинской армии. И это оружие поможет спасти жизнь от российской брони. Однако, существуют и другие способы, как Запад может заставить Путина заплатить еще более высокую цену за эскалацию. Украинские солдаты сказали изданию, что большее количество Javelin, а также пушек небольшого калибра, приборов ночного видения, современных систем связи и беспилотников дадут им тактическое преимущество.

Но Киев может немало сделать и сам. Украина теряет около 30% оборонного бюджета из-за коррупции. Страна никогда не сможет присоединиться к западным институтам, если она не преодолеет взяточничество и не расчистит свою судебную систему.

Руслан Рябошапка, который советует Зеленскому в вопросах борьбы с коррупцией, сказал, что более детальные планы в этом направлении будут обнародованы в ближайшие недели. А пока новоизбранный президент обещает назначить независимых лидеров и реформировать антикоррупционные органы. Циники в бизнесе, среди дипломатов и политиков говорят, что они слышали такое и раньше. Поэтому не ждут больших изменений. С ними легко согласиться. Но стоит надеяться, что они ошибаются.