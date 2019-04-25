Команда Зеленского выступает за перезагрузку антикоррупционных органов

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского выступает за перезагрузку антикоррупционных органов, Антимонопольного комитета и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Об этом в ходе в ходе конференции Европейской Бизнес Ассоциации об ожиданиях бизнеса от нового президента Украины сообщили советники новоизбранного президента Александр Данилюк и Айварас Абромавичюс.

«Приоритет номер один - это перезапуск антикоррупционной инфраструктуры. Я участвовал в запуске ее, но последние два года она просто парализована», - сказал Данилюк.

Он отметил, что Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) необходимо дать ограниченное время, чтобы они показали результаты, в противном случае сменить руководителей этих органов.

В свою очередь Абромавичюс заявил, что ни НКРЭКУ, ни АМКУ не стали по-настоящему независимыми.

«Обязательно, что касается НКРЭКУ и АМКУ… никакой независимости у этих двух важнейших органов не было - все ставленники уходящего руководства. Есть понимание, что эти две институции должны быть полностью независимыми», - сказал Абромавичюс.