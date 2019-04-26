Зеленский улетел в Турцию

Победитель президентских выборов отвозит детей на фестиваль в Турции.

Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский вылетел в Турцию.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, он отвозит детей на фестиваль "Весело".

"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А сам через 2 дня назад. За 4 месяца - первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха!", - написал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% электронных протоколов о результатах голосования во втором туре выборов президента Украины, победил Владимир Зеленский. За него проголосовали 73,22% избирателей.