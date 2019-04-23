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Окончательные результаты выборов в Украине: Зеленский победил - у него более 73% голосов

17:47, 23 апреля 2019
Выборы 2019
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Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины / фото УНИАН

Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования во втором туре выборов президента Украины.

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Согласно данным на сайте ЦИК, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей (13 млн 541 тыс. 530 человек), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,45% (4 млн 522 тыс. 320 человек). Недействительными признали 2,31% бюллетеней.

Сейчас подсчитано 18 млн 491 тыс. 840 голосов избирателей.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. Явка избирателей во втором туре выборов президента на территории Украины составила 61,37%.

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Новость в сюжете: Победа Зеленского во втором туре выборов президента
Теги: #выборы#Петр Порошенко#Владимир Зеленский