Окончательные результаты выборов в Украине: Зеленский победил - у него более 73% голосов

Недействительными признали 2,31% бюллетеней.

Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования во втором туре выборов президента Украины.

Читайте такжеСтала известна возможная дата инаугурации Зеленского

Согласно данным на сайте ЦИК, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей (13 млн 541 тыс. 530 человек), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,45% (4 млн 522 тыс. 320 человек). Недействительными признали 2,31% бюллетеней.

Сейчас подсчитано 18 млн 491 тыс. 840 голосов избирателей.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. Явка избирателей во втором туре выборов президента на территории Украины составила 61,37%.