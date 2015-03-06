Экс-депутат предлагает возобновить расследование дела о смерти генерала Кравченко

Об этом Чорновил сказал в ходе круглого стола в рамках проекта «Восток + Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», трансляция которого состоится 7 марта в 17.00 на УНИАН-ТВ.

В частности, Чорновил, вспоминая события, которые произошли сразу после Помаранчевой революции, отметил, что лица, которые в то время возглавили силовой блок, были абсолютно некомпетентными в расследовании таких дел, как, например, дело о смерти генерала МВД Кравченко.

По мнению Чорновола, в 2005 году за руководителями Совета национальной безопасности и обороны и Службы безопасности Украины стояли определенные лица, которые давали советы, каким образом комментировать ход расследования дел.

"Они наговорили тогда полную чушь, которую им всучили в уши те, кого было бы сейчас очень хорошо установить, и было бы хорошо, чтобы эти люди, которые сделали тогда эти заявления, сейчас дали бы показания, кто им первый, в какой очередности, каким способом, в какой форме вкладывал в уши эту информацию", - сказал Чорновил.

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"Я надеюсь, что и сегодняшний генпрокурор Шокин, тогдашний следователь, даст соответствующие объяснения, потому что это будет очень важно для расследования, именно в первую очередь дела Кравченко, потому что по этому делу потянулось очень много вещей", - подчеркнул Чорновил.

При этом он вспомнил, что после президентских выборов 2004 года, незадолго до смерти Кравченко, он имел с ним краткий разговор.

По словам Чорновола, в здании кинотеатра "Зоряный", где в 2004 году размещался избирательный штаб кандидата в президенты Виктора Януковича, он встретил в коридоре Кравченко, который, как утверждает Чорновил, сказал: "Знаешь, Тарас, я тебе, если меня не убьют, расскажу когда-то очень много того, что тебе нужно знать, что произошло с твоим отцом". По словам Чорновола, через три дня Кравченко погиб.

"Кто-то один из тех, тогдашних «регионалов», которые работали с силовыми структурами... Из членов команды, той близкой к Януковичу, пересказывал также фразу, что "мы с Кравченко разговаривали, он сказал такую вещь: "Что меня все- равно наверное убьют, независимо или в тюрьме, или на свободе", - сказал Чорновил.

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В связи с этим он выразил уверенность, что Кравченко убили. По словам Чорновола, это также подтверждают материалы, которые обнародовал журналист Алексей Подольский.

Как сообщал УНИАН, Кравченко был найден мертвым с огнестрельными ранениями головы утром 4 марта 2005 года на собственной даче в Конче-Заспе под Киевом.

Следствие пришло к выводу, что это было самоубийство.

4 марта в 10.00 Кравченко должен был явиться на допрос в Генпрокуратуру по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.