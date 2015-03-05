Почти 20% россиян уверены, что Немцова убили спецслужбы РФ – исследование

Об этом свидетельствуют результаты интернет-опроса социологического центра ЦИМЭС, сообщает Lenta.ru.

В исследовании приняли участие свыше 26 тысяч человек из России, Казахстана, Украины, Белоруссии, США, Германии и других стран.

Из числа всех опрошенных вариант ответа «в смерти Немцова виноваты иностранные спецслужбы», которые добивались дестабилизации обстановки в России, выбрали 23,4 процента респондентов (6,1 тысячи). Тех, кто считает ответственными российские спецслужбы, — 18,1 процента (4,7 тысячи). 10,6 процента (2,8 тысячи) опрошенных полагают, что в смерти политика виноваты новые украинские власти (этот ответ является третьим по популярности среди жителей России (12,1 процента) после вариантов «затрудняюсь ответить» и версии об иностранных спецслужбах, большинство украинцев (56,9 процента) обвиняют российские спецслужбы.

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5,3 (1,4 тысячи) процента участников исследования видят причину убийства в личной жизни Немцова, 2,8 процента (744) — в бизнесе. С точки зрения 1,6 процента (409) опрошенных, в смерти виноваты ополченцы Донбасса.

Большинство респондентов выбрали вариант «затрудняюсь ответить» — таких 31,2 процента (8,2 тысячи).