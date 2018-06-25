Посол Японии: Когда вижу, как украинцы молятся, то думаю – Украина действительно близка к раю

Главная слабость Украины в том, что украинцы не замечают своих богатств… Нужно как можно скорее переходить на мировые газовые цены с Россией… Чувствую настоящую радость, общаясь с простыми украинцами… На вопросы УНИАН ответил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине господин Муцуо Мабучи.

Господин Посол, Япония заявила, что одной из основных доминант ее внешней политике будет создание так называемой “Арки свободы и процветания”, которое охватит страны ближневосточного региона, ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова), Россию, Индию. Реально ли найти основу для сотрудничества столь разных стран и не является ли эта идея несколько утопичной?

Это действительно новый вектор японской дипломатии. Если вы взглянете на карту, “Арка свободы и процветания” по дуге идет от балтийских стран вниз, захватывает Молдову, Украину, Турцию, Кавказ, и тянется дальше в Азию. Что касается России, то конечно, Япония намеревается развивать свои отношения также и с этой страной, но Россия не входит в эту «арку».

Что общего между этими странами? В первую очередь, это новые государства, базирующиеся на таких принципах, как демократия, рыночная экономика, верховенство права и тому подобное.

Идея заключается в поддержке Японией стран, которые начали свой путь создания государства, поскольку имеет опыт в этом и сама уже прошла непростой путь. “Арка” – это поддержка, которую будет предоставлять Япония упомянутым странам в развитии свободы и демократии ради процветания этих стран в будущем.

Если говорить о реализации этого вектора японской дипломатии, то, скажем, диалог Японии со странами ГУАМ уже начался, и есть интересные наработки в этом направлении.

Вы говорите, что при создании «арки» Япония будет играть роль “сопровождающего бегуна” для молодых стран. Насколько быстро «бежит» Украина и бежит ли она в правильном направлении? В чем наши сильные и слабые стороны?

Концепция “сопровождающего бегуна” является чрезвычайно важной. Мы должны не подгонять другие страны, а «бежать» вместе с ними, то есть сопровождать их. Символично можно сказать, что “сопровождающий бегун” видит лицо своего партнера, чувствует его состояние, подстаривается, бежит в таком же темпе, как партнер.

Можно сказать, что эта концепция, то есть философия сопровождения, является особенностью Японии.

Что касается направления движения Украины, мне кажется, она бежит в правильном направлении. Это направление демократии, реформ, в частности применение принципов рыночной экономики, вступление Украины во Всемирную торговую организацию, ожидающееся уже в конце этого лета.

Относительно сильной стороны Украины, то я, безусловно, считаю ее очень богатой страной. В первую очередь, я имею в виду плодородные земли, которыми славится Украина, огромную территорию, значительное население, высокую образованность людей. Все вместе, по моему мнению, и формирует ту силу, которую имеет Украина.

Слабые стороны? Конечно, они есть у каждого. И избавиться от своих слабостей можно именно благодаря полной мобилизации тех сильных сторон, о которых я говорил. Если все-таки осмелиться на критику, то, как по мне, слабость заключается в том, что украинцы, к сожалению, сами не замечают своих богатств.

Известный современный философ Фрэнсис Фукуяма в своей книге под красноречивым названием “Доверие” одной из причин успешного развития стран-лидеров современного мира называет высокую степень социального доверия в обществе – между бизнесом и государством, между работодателями и рабочими. В частности, этим объясняет он успех Японии. Что могла бы посоветовать в этом смысле Япония Украине? Кажется, Украина здесь имеет серьезные проблемы?

Достаточно сложный вопрос. Я знаю о теории и мнениях господина Фукуяма. Действительно, в Японии достаточно высокий уровень доверия между правительством и бизнесом, между работодателями и наемными работниками. Кстати, в Украине, по моему мнению, с этим ситуация так же не безнадежна.

Как по мне, то основой общественного доверия должна быть идентичность, один менталитет жителей страны. И когда обратиться к киевской истории, в частности казацкой эпохе, в Запорожской Сечи существовал достаточно высокий уровень доверия. И вы, утверждая собственную идентичность, должны, безусловно, базироваться на своих традициях, истории, национальной культуре.

Насколько Вас удовлетворяет уровень экономического сотрудничества Украины и Японии? В чем здесь резервы? Мы имеем негативный торговый баланс с Японией, а вот, скажем, соседняя небольшая страна Молдова – позитивный. Означает ли это, что Молдова развивается лучше нас?

В прошлом году товарооборот между Японией и Украиной достиг полутора миллиарда долларов. При этом 90% занимает импорт из Японии в Украину (свыше 1 млрд. 400 млн. дол.). Однако экспорт из Украины в Японию составляет весьма невысокий процент, не дотягивая и до 100 млн. дол.

Около 76% экспорта из Японии в Украину – это автомобили, оборудование, электротовары. В экспорте из Украины в Японию одну треть составляет алюминий, остальное – продукция химической промышленности, черные металлы и сухое молоко.

Конечно, мы должны улучшать ситуацию, развивать наши экономические отношения. Недавно у меня была встреча с министром экономики Украины господином Данилишиным. Конечно, мы говорили об этом, и сошлись в том, что нужно увеличить товарооборот между нашими странами, по крайней мере, в три раза и в первую очередь – за счет украинского экспорта.

Также сегодня, как известно, в мире существенно растет цена на энергоносители, поэтому необходимо внедрять новое оборудование, энергосберегающие технологии, рационализировать производство. И здесь Япония могла бы сильно пригодиться.

Украину с Молдовой сравнивать сложно. Это совершенно разные масштабы. Товарооборот между Молдовой и Японией составляет лишь 7 млн. дол., то есть около 1/200 от украинско-японского баланса. До сих пор экспорт из Японии в Молдову был не очень значительный, потому здесь легче сбалансировать показатели.

Если говорить о структуре экспорта-импорта, то Япония поставляет в Молдову так же, как и в Украину, преимущественно автомобили, технику, оборудование. Из Молдовы в Японию везут вино и одежду.

Несколько лет назад японский бизнес активно заявил о себе в Украине. Но как было создано два-три совместных предприятия, на том все и затихло. Я имею в виду «Ядзаки» в Закарпатье и «Исудзу» с «Богданом». Почему этот процесс застопорился? Каковы перспективы японского бизнеса в Украине?

К сожалению, до сих пор в Украине не достаточно налажена и сформирована инфраструктура для привлечения японских инвестиций. Это и налоговая система, и несовершенное, по крайней мере, пока, законодательство, и коррупция. Японские бизнесмены, инвесторы, как правило, рассчитывают на далекую перспективу, тезис “высокие риски – высокие прибыли” не является доминирующей для японцев. Вы сами вспомнили про тезис Фукуяма о доверии… Японские инвесторы сначала пытаются наладить доверие со своими партнерами и только после этого инвестировать в ту или иную страну. К сожалению, вынужден констатировать: пока еще доверие между японскими инвесторами и Украиной не сформировано на должном уровне.

Японский бизнес надеется, что летом Украина официально станет членом ВТО, и инвестиционный климат во многом улучшится.

А скажем, какими должны быть в Украине свободные экономические зоны, чтобы привлечь японский бизнес?

Свободные экономические зоны – это не единственный, скажем так, интерес японского бизнеса. То есть нельзя сказать, что если они не будут созданы, то не будет и японских инвестиций в Украине.

К примеру, компания “Ядзаки” инвестировала в свободную экономическую зону, но эта зона была ликвидирована буквально через два года. То есть проблема не столько в наличии или отсутствии свободных зон, сколько в непрогнозируемости, частом и резком изменение законов. Намного более важным является создание общей надежной инвестиционной инфраструктуры в Украине в целом.

А в Японии имеются свободные экономические зоны?

Нет. Сегодня в мире метод предоставления каких-либо привилегий инвесторам не является популярным. В частности, в Японии нет необходимости создавать такие преференции для иностранных инвесторов, чтобы их привлечь в Японию. Напротив, самой эффективной моделью является равенство и равные возможности.

Насколько масштабными и интересными являются проекты, которые Украина предлагает японской стороне для инвестирования?

Когда мы говорим об инвестировании, об инвестициях, то имеем в виду исключительно частные инвестиции. То есть речь идет об отношениях между частными бизнесменами Японии и Украины.

В то же время имеются проекты – как, скажем, реконструкция аэропорта Борисполь. Этот проект осуществляется в рамках так называемого иенового кредита (т.е. кредита в иенах. – Авт.). Речь идет о программе финансирования, предоставляемого правительством Японии на достаточно льготных условиях для помощи в развитии экономической инфраструктуры той или иной страны. Для Японии это не является бизнесом.

Относительно же частных инвестиций, то и от премьер-министра Украины госпожи Тимошенко, с которой я имел возможность недавно встретиться, и от министра экономики господина Данилишина, мы получили ряд предложений, в частности для участия в приватизации в Украине, строительства заводов по производству автомобилей, сотрудничества в области энергосбережения. Теперь ожидаем, что украинское правительство или украинские предприятия выйдут с конкретными проектами для японских инвесторов. То есть от общих сфер мы перейдем к более конкретным предложениям.

Между частными предприятиями Японии и Украины сегодня идут переговоры по конкретным инвестпроектам, но поскольку это коммерческие переговоры, мы не владеем подробностями. Государство не может объять все происходящее, но мы знаем, что процесс идет активно.

Относительно энергосберегающих технологий – это тоже сугубо коммерческие переговоры? А сможет ли Япония принимать участие в кредитовании программ энергосбережения на государственном уровне?

Считаю, что оба формата являются приемлемыми и возможными. В частности, что касается сотрудничества на государственном уровне, те же иеновые кредиты, о которых мы упоминали, вполне могут быть реализованы и в сфере энергосбережения.

В качестве примера можно также привести покупку «Индустриальным союзом Донбасса» японских газовых парогенераторов для металлургической промышленности. Общая стоимость проекта составила 20 млрд. японских иен, из которых 13,8 млрд. иен финансировались Японским банком международного сотрудничества и другими структурами. Они профинансировали этот проект в рамках так называемой программы баерс-кредит (кредит для покупателя), где привлекаются также государственные средства. Проект был реализован на металлургическом заводе в Алчевске. Японские турбины превращают избыточный газ в энергию и уменьшают выбросы в атмосферу. Это и есть эффективные энергосберегающие технологии.

Как господин Посол оценивает украинско-российские отношения в газовой сфере?

Мы знаем, были исторические предпосылки, чтобы Украина покупала газ по более дешевой цене, чем другие страны.

Но, мне кажется, следует как можно скорее переходить на мировые цены. Это даст возможность Украине строить партнерские, равноправные отношения с Россией. Для этого, конечно, нужно внедрять энергосберегающие технологии, и опыт Японии здесь, как мы уже говорили, будет очень полезным.

Если Япония каким-то образом сможет содействовать тому, чтобы укреплялись отношения между Украиной и Россией, мы были бы этому, конечно, только рады.

Япония выразила желание помогать Украине в подготовке к Евро-2012. В чем может заключаться такая помощь?

Действительно, японские бизнесмены интересуются сотрудничеством в подготовке к Евро-2012. Пока не могу сказать о конкретных проектах, но ожидаю, что они уже скоро появятся.

Как обстоят дела с проектом реконструкции аэропорта “Борисполь”, в котором задействована Япония?

Проблемы, существовавшие ранее, решены. В частности, были спорные вопросы по землям, занимаемым аэропортом “Борисполь”. Теперь эти вопросы сняты. Продолжается тендер по отбору компании, которая будет строить терминал. Надеюсь, отныне все будет идти без препятствий.

Почему в Украине мало японских туристов? Им не интересна Украина или они не знают о ней?

Действительно, главная причина, как по мне, – та, что в Японии до сих пор недостаточно знают об очаровательности Украины. За время моего пребывания в Украине я убедился в ее красоте и пытаюсь всячески способствовать тому, чтобы японцы узнали об Украине как можно больше.

В прошлом году я пригласил сюда свою знакомую, японку, которая является профессиональным фотографом. Она приезжала в Украину, объездила много интересных мест, сделала прекрасные фотографии, и 28 марта в Японии откроется ее фотовыставка. Организатором выступит Посольство Украины в Японии, выставка будет длиться два месяца. Очень хорошие фото... Кстати, приблизительно в этот период в Украине в Киеве состоится туристическая ярмарка, и, насколько мне известно, на ней будут также представлены туристические агенты из Японии.

Между тем, в феврале в Японии прошел семинар по развитию туризма в странах региона, в который входит и Украина. Семинар был организован правительством Японии, в нем приняли участие представители Украины – из Государственной службы туризма и курортов. Была сделана хорошая презентация вашей страны, и такие шаги, безусловно, будут способствовать интересу к Украине в Японии.

Кстати, слово “туризм” на японском языке записывается двумя иероглифами: первый означает «видеть», второй – «свет, сияние». И я хочу, чтобы как можно больше японцев смогли увидеть это прекрасное сияние Украины, ознакомиться с ней такой, какая она есть – настоящей, интересной и красивой.

В землях, далеких от Украины, как правило, в связи с нашей страной вспоминают три имени собственных – Чернобыль, Андрей Шевченко и братья Кличко. Как ответит рядовой японец на вопрос, что он слышал об Украине?

Наверное, в Японии подобная картина: самым известным украинцем для современных японцев является Андрей Шевченко. Также Чернобыль – практически каждый японец знает об этой трагедии.

Как-то, помню, недалеко от Токио, в районе Исэ, познакомился с одной женщиной, которая занимается изготовлением соли. Она провела научные исследования и заявила, что ее соль имеет свойства, которые могут помочь в лечении заболеваний украинцев, которые постраждали вследствие Чернобыльской аварии.

Обычная японка из периферии знает о Чернобыле и прониклась тем, чтобы как-то помочь людям...

Где японцы больше всего любят отдыхать, в каких странах?

Конечно, все зависит от человека, его симпатий. Но если говорить об общих тенденциях – то это Китай, Корея, США. Также ежегодно около 7 млн. японцев посещают Европу. Кстати, ближайшую к Украине Словакию ежегодно посещают около 50 тыс. японцев, Чехию – 140 тыс. Если говорить об Украине, то здесь чудесная природа, прекрасные исторические памятники, тот же Крым.

Японцы тоже очень любят небольшие курортные местечка, и мне кажется, что у вас есть все предпосылки, чтобы привлечь японских туристов в Украину.

А где любит отдыхать господин Посол?

Это места, где больше всего «сияния»… Украина вполне подпадает под это… Кстати, один из моих знакомых, украинец, как-то заметил, что Украина – это страна, находящаяся ближе всего к раю. Я полностью с ним согласен.

Вы живете в Киеве или за городом?

Живем с женой в центре Киева, в резиденции Посла...

Какой кухне отдаете предпочтение?

Нравится украинская кухня, она очень интересна и разнообразна…

Ежедневно предпочитаю японскую кухню, поскольку она мне как японцу больше всего подходит.

Меня радует, что и украинцам нравится японская кухня. Кстати, мой шеф-повар периодически проводит демонстрации японской кухни, дает мастер-классы для украинских шеф-поваров, работающих в украинских ресторанах.

В киевских “японских” ресторанах блюда адекватны японской кухне по качеству?

Они приближены, скажем так, к настоящей японской кухне. Многие продукты тяжело достать в Украине, потому блюда, конечно, немного отличаются. Но если принять во внимание эти условия, то украинские повара достаточно неплохо справляются со своим заданием. Как говорит мой повар из резиденции, иногда достаточно лишь несколько штрихов для того, чтобы эти блюда стали по-настоящему японскими.

Какое Ваше любимое японское и украинское блюдо?

Из японской кухни, конечно, суши. Из украинской – это борщ, вареники, то есть в украинской кухне мне нравится, так сказать, народное направление.

Имеется ли у господина Посла время для хобби в Украине?

К сожалению, практически нет времени заниматься спортом или чем-то другим. И когда спрашивают о хобби, мне достаточно сложно ответить… Люблю читать, люблю бывать там, где собираются рядовые украинцы. Это, например, церкви. Нравится ходить в украинские церкви и смотреть, как искренне молятся украинцы. Именно в такие моменты я думаю, что действительно Украина очень близка к раю.

Я вообще считаю, что рядовые украинцы – просто прекрасны. Конечно, и среди политиков, и среди бизнесменов есть прекрасные люди. Но больше всего захватывают меня рядовые украинцы. Чувствую настоящую радость наслаждение, общаясь именно с такими людьми, с простыми украинцами.

Над интервью работали Владимир Ильченко, Александр Харченко