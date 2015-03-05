Задержанный Колобов жил в элитном испанском поселке, где коттеджи стоят до 10 миллионов евро

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Он разыскивался Интерполом по иску прокуратуры Киева.

Как сообщил представитель Гражданской гвардии, Колобов проживал с августа 2014 года "в собственном особняке в эксклюзивном поселке в районе Альтеа", где обосновались состоятельные люди со всего мира, включая россиян и украинцев. Стоимость коттеджей в этом поселке составляет от одного до 10 миллионов евро.

"Примерно месяц назад Колобов был обнаружен сотрудниками Гражданской гвардии и за ним было установлено наблюдение", - отметил представитель Гражданской гвардии.

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По его словам, задержанный уже направлен в Мадрид и его делом об экстрадиции отныне занимается следователь Национальной судебной палаты Исмаэль Морено. В запросе Интерпола на его задержание говорится, что он "обвиняется в хищении государственных средств в особо крупных размерах".

По утверждению представителя Гражданской гвардии, процесс экстрадиции Колобова может занять от полугода до полутора лет.