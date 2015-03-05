Задержанный Колобов жил в элитном испанском поселке, где коттеджи стоят до 10 миллионов евро
Процесс экстрадиции экс-министра финансов Украины Юрия Колобова может занять от полугода до полутора лет.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Он разыскивался Интерполом по иску прокуратуры Киева.
Как сообщил представитель Гражданской гвардии, Колобов проживал с августа 2014 года "в собственном особняке в эксклюзивном поселке в районе Альтеа", где обосновались состоятельные люди со всего мира, включая россиян и украинцев. Стоимость коттеджей в этом поселке составляет от одного до 10 миллионов евро.
"Примерно месяц назад Колобов был обнаружен сотрудниками Гражданской гвардии и за ним было установлено наблюдение", - отметил представитель Гражданской гвардии.
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По его словам, задержанный уже направлен в Мадрид и его делом об экстрадиции отныне занимается следователь Национальной судебной палаты Исмаэль Морено. В запросе Интерпола на его задержание говорится, что он "обвиняется в хищении государственных средств в особо крупных размерах".
По утверждению представителя Гражданской гвардии, процесс экстрадиции Колобова может занять от полугода до полутора лет.