В Испании задержали экс-министра финансов Украины – СМИ
16:34, 04 марта 2015Политика
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В Испании задержан Юрий Колобов, который в 2012-2014 годах был министром финансов Украины.
Колобов проживал в автономной области Валенсия / УНИАН
Об этом сообщило в среду со ссылкой на следственные органы испанское информационное агентство "Европапресс", передает ТАСС.
Колобов, объявленный в международный розыск, проживал в автономной области Валенсия.
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Ранее сообщалось, что Печерский райсуд г. Киева издал постановления о наложении ареста на денежные средства лиц в банковских учреждениях, связанных с экс-министром финансов Юрием Колобовым.
В то же время, 12 января Интерпол объявил в розыск экс-президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и ряд других украинских экс-чиновников. Среди них - и экс-глава Минфина Юрий Колобов.
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