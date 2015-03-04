В Испании задержали экс-министра финансов Украины – СМИ

Об этом сообщило в среду со ссылкой на следственные органы испанское информационное агентство "Европапресс", передает ТАСС.

Колобов, объявленный в международный розыск, проживал в автономной области Валенсия.

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Ранее сообщалось, что Печерский райсуд г. Киева издал постановления о наложении ареста на денежные средства лиц в банковских учреждениях, связанных с экс-министром финансов Юрием Колобовым.

В то же время, 12 января Интерпол объявил в розыск экс-президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и ряд других украинских экс-чиновников. Среди них - и экс-глава Минфина Юрий Колобов.