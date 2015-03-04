Шокин подтвердил задержание экс-министра Колобова: ГПУ готовит документы для его экстрадиции
18:08, 04 марта 2015Политика
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Генпрокурор отметил, что, по данным Интерпола, Колобова задержали в испанском городе Альтеа.
Шокин подтвердил задержание экс-министра Колобова / Фото УНИАН
Генеральный прокурор Виктор Шокин подтвердил задержание бывшего министра финансов Юрия Колобова.
Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде".
Генпрокурор отметил, что, по данным Интерпола, Колобова задержали 3 марта, в городе Альтеа, в Испании.
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"В настоящее время органом досудебного расследования срочно готовятся документы о его выдаче, в соответствии с требованиями Европейской конвенции о выдаче правонарушителей 1957 года", - отметил Шокин.
Международный розыск бывшего министра финансов Колобова осуществляется по поручению Главного следственного управления ГПУ по каналам Интерпола.
Юрия Колобова задержала испанская полиция
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