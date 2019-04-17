"Суд" в Москве над пленными моряками был закрытым: родственников пустили в зал только на 5 минут

По словам адвоката Полозова, это будет сделано в трехдневный срок.

Защита обжалует сегодняшние решения Лефортовского районного суда Москвы о продлении до конца июля ареста 24 украинским военнопленным морякам.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов. на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Лефортовский суд сегодня в шести судебных заседаниях рассмотрел ходатайства ФСБ России о продлении сроков содержания под стражей в отношении 24 военнопленных украинцах.

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«Постановления о продлении сроков содержания под стражей в отношении каждого военнопленного будут обжалованы нашими адвокатами в установленный законом трехдневный срок», - написал Полозов.

По его информации, судебные заседания прошли в закрытом режиме по ходатайству следствия. Родственников допускали в зал буквально на 5 минут в начале процесса, после чего заседание закрывали. Второй раз родственников допускали в зал лишь на оглашение резолютивной части судебного постановления.

«В отношении всех военнопленных судьи приняли решение об удовлетворении ходатайства следствия и продления сроков содержания под стражей ещё на три месяца - до конца июля», - сообщил Полозов.

По его словам, в ходе судебных заседаний адвокаты военнопленных заявили возражения на ходатайства следствия и приобщили резолюцию ПАСЕ, а также доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в соответствии с которыми статус захваченных российскими властями моряков определён как военнопленные.

Также адвокатами заявлялся ещё ряд ходатайств, в том числе ходатайство об изменении подсудности, поскольку дела в отношении военнопленных подсудны только военным судам.

На судебные заседания приехали родственники военнопленных, присутствовали консулы Украины, иностранные дипломаты, а также Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».