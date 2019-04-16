Украина обратилась в Международный трибунал ООН из-за захваченных Россией украинских моряков

В иске подчеркивается, что захват и удержание судов и членов их экипажей грубо нарушает Конвенцию ООН по морскому праву.

Украина инициировала новый иск к России и обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками в ноябре 2018 года 24 украинских моряков и трех судов.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Сегодня Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) относительно применения временных мер против Российской Федерации с целью немедленного освобождения трех украинских военно-морских судов и двадцати четырех членов их экипажей, незаконно захваченных Российской Федерацией 25 ноября 2018 года", - заявили в МИД.

В частности, в иске выражается требование немедленно вернуть украинских моряков на Родину.

Так, отмечается, что, согласно Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, военно-морские суда и их персонал имеют абсолютный иммунитет, что означает, что иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать или подвергать правосудию.

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Украинские дипломаты заявляют, что Россия нарушила этот иммунитет, поскольку начала проводить следственные действия и применять нормы российского уголовного кодекса к захваченным украинцам.

В связи с этим в иске Украины сказано, что захват Россией украинских судов в Черном море, удержание судов и членов их экипажей, а также уголовное преследование 24 украинских моряков грубо нарушает Конвенцию ООН по морскому праву.

В то же время в МИД заявили, что "1 апреля 2019 года, после нескольких месяцев усилий, направленных на освобождение своих военно-морских судов и 24 членов их экипажей, и продолжающегося, необоснованного отказа России сделать это, Украина уведомила Россию, что начинает обязательное арбитражное производство в соответствии с Конвенцией ООН".

Поэтому Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с просьбой немедленного применения временных мер к РФ, а именно освободить все корабли и всех моряков, учитывая неотложность ситуации.

В МИД подчеркнули, что военнослужащих, которых удерживают в российских тюрьмах в ожидании суда по обвинению в нарушении российских законов по охране государственной границы, допрашивали и подвергали принудительному психиатрическому обследованию. Если в итоге они будут признаны виновными, то могут быть приговорены к шести годам заключения.

"Каждый дополнительный день заключения наносит вред украинским морякам и является очередным посягательством на законные права Украины, гарантированные Конвенцией ООН по морскому праву и международным обычным правом. Сегодняшний запрос о применении временных мер направлен на защиту от серьезного и непоправимого вреда, который будет нанесен продолжающимся удержанием военно-морских судов Украины и продолжающимся удержанием и судебным преследованием ее военнослужащих", - заявили в МИД.

Следующим шагом в производстве станет рассмотрение дела в Международном трибунале по просьбе Украины. Также Украина ожидает, что подобные слушания будут запланированы в течение ближайших нескольких недель, и вскоре после этого будет вынесено решение.

Отдельно заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила: "В рамках двух недель слушаний и в рамках двух недель после слушаний состоится вынесения решения в соответствии с практикой".

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По ее словам, Украина рассчитывает на решение Международного трибунала о немедленном освобождении и возвращении украинских моряков и судов.

Украинская сторона предложила России провести консультации на следующей неделе во вторник, 23 апреля, в Гааге, и ждет ответа.

Также в МИД ожидают, что слушания по иску в Международном трибунале будут назначены на конец апреля - начало мая.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". 26 января раненых украинских моряков перевели из "Матросской тишины" в "Лефортово".

Суд в Москве продлил сроки ареста пленным украинским военным до конца апреля.