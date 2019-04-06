Главы МИД "Большой семерки" призывают Россию освободить захваченных в плен украинских моряков

Министры иностранных дел стран G7 также призвали РФ воздерживаться от дальнейшего обострения ситуации в Керченском проливе.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) призывают Российскую Федерацию освободить захваченных в плен 24 украинских моряков.

Об этом говорится в итоговом коммюнике встречи глав МИД G7, которые 5-6 апреля встретились во французских городах Динар и Сен-Мало.

"Мы снова выражаем неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - отмечается в коммюнике.

В частности, главы МИД стран "Большой семерки" подчеркнули, что не признают аннексию Россией Крыма.

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"Россия своими действиями нарушает нормы международного права. Мы выражаем обеспокоенность по поводу действий России против Украины в Керченском проливе и окружающих водах, что опасно усилили напряжение. Невозможно оправдать применению Россией военной силы против украинских судов и моряков", - отмечается в документе.

Также министры иностранных дел стран G7 призвали к сдержанности с должным уважением к международному праву и избежания дальнейшего обострения ситуации.

«Мы призываем Россию освободить арестованных членов экипажей и суда и воздерживаться от препятствования законному прохождению кораблей через Керченский пролив", - заявили главы МИД G7.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

Суд в Москве продлил сроки ареста пленным украинским военным до конца апреля.