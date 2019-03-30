Детали «подозрений», которые Кулик выдвинул Гонтаревой, Ложкину и Ко

За несколько дней до первого тура президентских выборов следователи Генеральной прокуратуры Украины объявили о подозрениях в соучастии в преступлениях «Семьи» беглого президента Виктора Януковича экс-главе администрации президента Борису Ложкину, бывшей главе Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой и заместителю главы Администрации президента Алексею Филатову, считающегося куратором судебной вертикали в стране.

По данным Генеральной прокуратуры, на сегодняшний день в рамках расследований преступлений окружения Януковича, залившего в феврале 2014 года кровью столичный Майдан, объявлено подозрение 98 лицам, в том числе, 12 высшим должностным лицам министерств и ведомств, а также Нацбанка и шести руководителям областных госадминистраций.

Прокуратура сообщает, что по этому масштабному делу общая стоимость арестованного имущества составляет более пяти миллиардов гривень, а сумма возвращенных убытков составляет более 1,5 миллиарда долларов США.

В связи с широким общественным резонансом, мы попытались выяснить, в чем же именно обвиняются следователями прокуратуры нынешние и бывшие чиновники.

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Так, Гонтаревой, вместе с одним из руководителей инвесткомпании ICU Константином Стеценко, вменяется «содействие преступной организации и содействия в незаконном завладении чужим имуществом» – денежными средствами ПАО «Аграрный фонд» на общую сумму 2,069 млрд. гривень путем заключения АО «Брокбизнесбанк» липовых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с «Аграрным фондом» по договорам прямого РЕПО с Национальным банком.

Экс-главе администрации президента Борису Ложкину и заместителю главы администрации президента Алексею Филатову объявлено подозрение по факту содействия преступной организации и легализации (отмывания) денежных средств в размере более 440 миллионов долларов США, полученных путем операций покупки-продажи имущественных и корпоративных прав группы компаний «Украинский Медиа Холдинг», совладельцем которой в момент проведения этих операций был нынешний президент Украины Петр Порошенко.

Фактически, по версии следователей ГПУ, ближайшее окружение действующего президента Петра Порошенко обеспечило легализацию внушительных капиталов и активов «Семьи Януковича».

В распоряжении УНИАН оказались полные тексты официальных подозрений, подготовленных работниками ГПУ в адрес друзей президента. Они выглядят убедительно.

Афера с гособлигациями при участии «Аграрного фонда»

Следователи Генпрокуратуры подозревают Гонтареву, которая до назначения главой центробанка страны была совладелицей компании ICU, и Стеценко в совершении преступлений, предусмотренных Криминальным кодексом «по факту содействия преступной организации и пособничестве в незаконном завладении чужим имуществом - денежными средствами ПАО «Аграрный фонд» на общую сумму 2, 069 млрд гривень».

Как выяснили следователи, эта схема была провернута в феврале 2014 года путем заключения коммерческим «Брокбизнесбанком» липовых соглашений покупки-продажи облигаций внутреннего государственного займа с ПАО «Аграрный фонд» и договоров прямого РЕПО с Национальным банком.

В имеющихся в распоряжении агентства материалах говорится, что преступный план был составлен бывшим в то время первым вице-премьером Сергеем Арбузовым и бизнесменом Сергеем Курченко, которого украинская пресса называет «кошельком Семьи Януковича», с привлечением руководителей «Брокбизнесбанка» и «Аграрного фонда».

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«Осуществление указанного преступления было проведено под общим руководством первого вице-премьер-министра Украины Арбузова С.Г., Курченко С.В. при непосредственном участии и под контролем члена Наблюдательного совета АО «Брокбизнесбанк» Тимонькина Б.В., который был фактически с августа 2013 года представителем Курченко в АО «Брокбизнесбанке», - говорится в документах прокуратуры.

Следователи выяснили, что для осуществления этого преступления были привлечены бывший в то время главой Нацбанка Игорь Соркин вместе со своим первым заместителем, руководители «Аграрного фонда», а также «основательница компании ICU Holdings Limited Гонтарева В.О. и директор ТОВ «Инвестиционный капитал Украины» Стеценко К.В.»

«Схема преступления предусматривала необходимость передачи ОВГЗ номинальной стоимостью 2 млрд. грн в пользу АО «Брокбизнесбанк», который не имел средств для приобретения облигаций; выдачу Национальным банком кредита АО «Брокбизнесбанк» под обеспечение ОВГЗ в форме операции прямого репо на указанную сумму; перерасчета банком в пользу ПАО «Аграрный фонд» средств за ОВГЗ, полученных от НБУ; размещение ПАО «Аграрный фонд» указанных средств на депозитных счетах в АО «Брокбизнесбанк» и их дальнейшее выведение из банка», - говорится в документах.

Прокуратура выяснила, что на момент осуществления этой мошеннической операции в феврале 2014 года «Брокбизнесбанк» находился в сложном финансовом положении и «фактически был проблемным и неплатежеспособным». И об этом прекрасно знали инициаторы и исполнители этой схемы, каждому из которых была отведена своя роль.

Для большей скрытности операция по «прокрутке» гособлигаций и перечислению средств была проведена в ночь с 12 на 13 февраля 2014 года. Все проходило под личным контролем организаторов преступления.

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Компания Гонтаревой «Инвестиционный капитал Украины» была привлечена в схему в качестве посредника. А через несколько дней после аферы, а именно – 28 февраля 2014 года Нацбанк признал «Брокбизнесбанк» неплатежеспособным.

«Таким образом, Гонтарева В.О. подозревается в содействии, в том числе, путем злоупотребления служебным положением, участникам преступной организации Януковича В.Ф.и ее структурного подразделения под руководством Курченко С.В., а также в осуществлении других действий по созданию условий, которые способствовали их преступной деятельности, то есть в осуществлении преступления, предусмотренного ч.2 ст.256 КК Украины», - говорится в подозрении прокуратуры.

В отношении директора ТОВ «Инвестиционный капитал Украины» Контантина Стеценко следователи прокуратуры сделали аналогичное подозрение.

Громкие имена в деле о продаже Украинского медиа холдинга

Не менее громкие имена засветились в той части расследования Генпрокуратуры, которая посвящена расследованию схемы по отмыванию в 2013 году 440 млн долларов под видом покупки-продажи активов медиа-группы UMH.

По этому эпизоду сообщения о подозрении получили бывший собственник этой медиа компании, экс-глава Администрации президента Борис Ложкин и заместитель главы АП Алексей Филатов. Кстати, при расследовании этого дела всплыло имя действующего президента Украины Петра Порошенко, который по данным следствия на тот момент был одним из миноритарных акционеров UMH.

Организаторами этой мошеннической схемы стали все те же Арбузов, Курченко, компанию которым составил бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«В один из дней 2013 года Арбузов С.Г., Клименко А.В., Курченко С.В. спланировали и согласовали с другими участниками преступной организации схему легализации (отмывания) средств преступной организации в размере более 406 000 000 долларов США путем покупки группы компаний «Украинский медиахолдинг», - говорится в подозрении прокуратуры.

По мнению следователей, участники группы вместе с легализацией средств также ставили целью использовать средства массовой информации, над которыми получали контроль, для влияния на общественную мысль и в качестве инструмента при проведении предвыборной агитации.

Сотрудники прокуратуры утверждают, что Ложкин и другие собственники группы знали из различных, в том числе, официальных источников и журналистских расследований об участии Арбузова. Клименко и Курченко и других лиц «в составе преступной организации Януковича В.Ф. и осуществлении им преступлений против государственной собственности».

«Вместе с тем, Ложкин Б.Е., действуя из корыстных целей, стремясь получить неправомерную выгоду, по предварительной договоренности со Шверком Г.А. и Порошенко П.А. и другими бенефициарными собственниками группы компаний «Украинский медиа холдинг» согласился содействовать преступной организации Януковича В.Ф. путем осуществления легализации (отмывания» денежных средств в размере 406 000 000 долларов США, которые имели незаконное происхождение, путем подписания ряда никчемных соглашений в отношении покупки-продажи активов указанной группы», - говорится в подозрении.

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Правоохранители выяснили, что организаторы схемы в декабре 2012 получили согласие бенефициаров UMH – Бориса Ложкина, Петра Порошенко и Григория Шверка на организацию данной схемы, а оформлением документов занялся Алексей Филатов.

В процессе расследования стало известно, что отмывание средств происходило с 2013 по 2017 год, то есть, и после победы Революции достоинства.

«На протяжении 2013 года окружение Януковича через специально созданную компанию TriLado Enterprise перевело 246 млн долл компании Integrity International Limited, которой принадлежало 80,7% акций UMH. Кроме того, с помощью ТОВ «Ветэк Медиа Инвест» окружение Януковича с государственного «Укрэксимбанка» по поддельным документам получило 160 млн долл под залог активов UMH, 130 млн из которых поступили на счета Ложкина и его партнеров, а остальные 30 млн – на счета компаний Курченко. Последний платеж под видом завершения покупки-продажи UMH был осуществлен в 2017 году», - выяснили прокуроры.

В государственном обвинении также отмечается, что Ложкин уже в должности главы АП продолжал помогать Курченко. Так, он помог снять арест на корпоративные права UMH, который был наложен после бегства команды Януковича в Россию. Таким образом, государственный Укрэксимбанк не смог провести отчуждение активов UMH в рамках погашения кредита, который был выдан компании.

«В ходе следствия выяснилось, что за эту услугу Ложкин получил от Курченко корпоративные права на ТОВ «Катапульта», которая, между тем, является собственником компании «Наше радио»», - говорится в материалах следователей прокуратуры.

Следователи также полагают, что помимо легализации средств, участники также планировали использовать подконтрольные СМИ для формирования общественного мнения накануне и во время проведения выборов в 2014 году.

Таким образом, следователи Генпрокуратуры выслали по адресам проживания Ложкина и Филатова подозрения в содействии, в том числе, путем злоупотребления служебным положением, участникам преступной организации Виктора Януковича и ее структурного подразделения под руководством Сергея Курченко, а также в осуществлении других действий «по созданию условий, которые содействуют их преступной деятельности, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.256 КК Украины».

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При этих же обстоятельствах Ложкин и Филатов «подозреваются в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем при осуществлении операций по приобретению и оплате имущества и имущественных прав группы компаний «Украинский медиа холдинг» на общую сумму 440 226 315 долларов США, осуществленных повторно, преступной группой, в особо больших размерах, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3. ст.209 КК Украины», - говорится в текстах прокурорских подозрений.

Напомним, компания «Ветэк» Сергея Курченко летом 2013 года приобрела 98% акций медиахолдинга UMH, основанного Борисом Ложкиным. Согласно расследованию издания Al Jazzera, как минимум треть денег, полученных Ложкиным и другими инвесторами UMH, имели незаконное происхождение. Журналисты утверждают, что Курченко рассчитался с Ложкиным кредитными деньгами, обеспеченными украденными активами. Кроме того, по данным издания, президент Петр Порошенко, который также являлся акционером UMH, заработал на этой сделке 15 млн долларов. Al Jazzera выяснила, что Порошенко на момент продажи компании все еще владел 3% акций, хотя раннее утверждал, что продал их за несколько месяцев до сделки.

УНИАН