ГПУ подозревает топ чиновников из окружения президента в отмывании 406 миллионов долларов под видом продажи UMH – источник

Как отметил собеседник, в процессе расследования стало известно, что отмывание средств происходило с 2013 по 2017 гг, то есть, в том числе и после победы Революции достоинства.

Генеральная прокуратура Украины завершила уголовное расследование по делу бизнес-партнера беглого президента Виктора Януковича - харьковского олигарха Сергея Курченко и вручила подозрение ряду лиц.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, подозрение получили бывший собственник и экс-глава Администрации президента Борис Ложкин и бывший собственник медиа-группы UMH (Украинского медиа холдинга), заместитель главы АП Алексей Филатов, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, народный депутат и бывший вице-президент UMH Григорий Шверк, а также совладельцы инвесткомпании ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк (ICU – инвестиционная компания управляющая активами Порошенко – ред.).

По данным источника, вышеуказанных лиц подозревают в организации схемы по отмыванию 406 млн долларов под видом покупки-продажи активов медиа-группы UMH. Им предъявлено обвинение по двум статьям – отмывание доходов, полученных преступным путем (ст.209 Уголовного кодекса Украины) и содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ст.256 УКУ).

Правоохранители выяснили, что Курченко в декабре 2012 получил согласие бенефициаров UMH – Бориса Ложкина, Петра Порошенко и Григория Шверка на организацию данной схемы, а оформлением документов занялся Алексей Филатов.

«При этом все участники переговоров знали о незаконном происхождении средств, но были в доле, поэтому имели личную заинтересованность», - отметил источник.

Как отметил собеседник, в процессе расследования стало известно, что отмывание средств происходило с 2013 по 2017 гг, то есть в том числе и после победы Революции достоинства.

«На протяжении 2013 года окружение Януковича через специально созданную компанию TriLado Enterprise перевело 246 млн долл компании Integrity International Limited, которой принадлежало 80,7% акций UMH. Кроме того, с помощью ТОВ «Ветэк Медиа Инвест» окружение Януковича с государственного «Укрэксимбанка» по поддельным документам получило 160 млн долл под залог активов UMH, 130 млн из которых поступили на счета Ложкина и его партнеров, а остальные 30 млн – на счета компаний Курченко. Последний платеж под видом завершения покупки-продажи UMH был осуществлен в 2017 году», - отметил источник.

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В государственном обвинении также отмечается, что Ложкин уже в должности главы АП продолжал помогать Курченко. Так, он помог снять арест на корпоративные права UMH, который был наложен после бегства команды Януковича в Россию. Таким образом, государственный Укрэксимбанк не смог провести отчуждение активов UMH в рамках погашения кредита, который был выдан компании.

«В ходе следствия выяснилось, что за эту услугу Ложкин получил от Курченко корпоративные права на ТОВ «Катапульта», которая, между тем, является собственником компании «Наше радио»», - сказал собеседник.

Согласно проекту государственного обвинения, помимо легализации средств, участники также планировали использовать подконтрольные СМИ для формирования общественного мнения накануне и во время проведения выборов в 2014 году и продвижений идей Кремля.

Напомним, компания «Ветэк» Сергея Курченко летом 2013 года приобрела 98% акций медиахолдинга UMH, основанного Борисом Ложкиным. Согласно расследованию издания Al Jazzera, как минимум треть денег, полученных Ложкиным и другими инвесторами UMH, имели незаконное происхождение. Журналисты утверждают, что Курченко рассчитался с Ложкиным кредитными деньгами, обеспеченными украденными активами. Кроме того, по данным издания, президент Петр Порошенко, который также являлся акционером UMH, заработал на этой сделке 15 млн долларов. Al Jazzera выяснила, что Порошенко на момент продажи компании все еще владел 3% акций, хотя раннее утверждал, что продал их за несколько месяцев до сделки.