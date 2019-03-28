Луценко сообщил детали объявления подозрений высокопоставленным чиновникам страны в рамках дела Курченко

Луценко подтвердил, что на сегодняшний день сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе высокопоставленным чиновникам.

Департаментом международно-правового сотрудничества ГПУ завершено расследование по подозрению бизнесмена-беглеца Курченко, который подозревается в участии в преступной организации Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Он также указал, в совершении каких именно преступлений обвиняется Курченко, а также отметил, что в ходе расследования обстоятельств совершения вышеуказанных преступлений установлено других лиц, которые принимали в них участие.

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"На сегодняшний день сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе должностным лицам (из них 12 высших должностных лиц Министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний). Из тех лиц, которым сообщено о подозрении, в отношении 42 лиц уголовные производства направлены в суд для рассмотрения по существу. По результатам судебных разбирательств в настоящее время принято 27 обвинительных приговоров, 4 лица определениями суда освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В отношении 15 лиц продолжаются судебные разбирательства", - добавил Луценко.

Генпрокурор подытожил, что общая стоимость арестованного имущества составляет более 5 млрд. грн., общая сумма возмещенных убытков составляет свыше 1,5 млрд. долл. США.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура завершила расследование против Сергея Курченко. Подозрения в отмывании миллиардов «семьи» Януковича объявлены его соучастникам: экс-главе АП Ложкину и бывшей главе Нацбанка Гонтаревой, действующему заместителю главы Администрации президента Филатову и другим.