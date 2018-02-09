Ложкин и Порошенко получили от Курченко миллионы "грязных" долларов за медиахолдинг UMH - Al Jazeera

Al Jazeera утверждает, что имеет в своем распоряжении документ, который показывает, что Курченко рассчитался за покупку UMH средствами, которые были обеспеченны украденными активами.

Президент Украины Петр Порошенко вывел Бориса Ложкина с Национального инвестиционного совета через несколько часов после того, как журналисты телеканала Al Jazeera обратились к ним за комментарием по продаже медиахолдинга UMH бизнесмену Сергею Курченко в 2013 году.

Об этом сообщается в статье на сайте Al Jazeera.

Журналисты телеканала утверждают, что Порошенко и Ложкин во время продажи UMH получили десятки миллионов долларов "грязных денег" от олигарха Сергея Курченко, который играл ключевую роль в преступной схеме режима Виктора Януковича.

Австрийские правоохранители расследовали транзакцию на сумму 130 миллионов долларов, которая, по данным следствия, была частью сделки по отмыванию денег. Позже они закрыли дело, заявив, что не получили никаких доказательств того, что деньги были "грязными", частично из-за того, что не получили никакой информации от своих украинских коллег.

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Но журналисты Al Jazeera утверждают, что имеют в своем распоряжении документ, который показывает, что Курченко рассчитался за покупку UMH средствами, которые были получены из ссуды, обеспеченной украденными активами.

"Курченко выставил $50 млн в качестве залога по этому кредиту. Однако ранее засекреченное решение украинского суда (о спецконфискации "денег Януковича", - ред.), обнародованное Al Jazeera в январе, показало, что деньги были проведены через три кипрских компании, которые были частью огромной "преступной организации", причастной к отмыванию 1,5 млрд долларов бывшим правительством Януковича", - пишут журналисты издания.

Это означает, пишет Al Jazeera, что почти треть денег, которые Ложкин и его инвесторы получили от продажи UMH, имели незаконное происхождение.

"Нельзя предположить, что продавцы знали о сомнительном залоге кредита, сделанным Курченко, но существуют вопросы о том, была ли тогда проведена должная проверка", - говорится в расследовании.

В расследовании также отмечается, что по утверждениям Порошенко, он продал свои 3% в доле медиахолдинга за несколько месяцев до операции по его продаже Курченко. Но, по данным Al Jazeera, в день продажи UMH он все еще владел акциями холдинга через свою компанию на Британских Виргинских островах.

"Таким образом, продажа акций должна была принести Порошенко 15 миллионов долларов, что позволило ему утроить свои первоначальные инвестиции", - пишет Al Jazeera.

Представитель Порошенко в комментарии Al Jazeera заявил, что Порошенко не владел прямо или косвенно долей UMH на момент продажи холдинга Курченко, поэтому не получал никаких средств от сделки.

Прокуроры Австрии и Украины отказались от комментариев по этому вопросу. Al Jazeera ждет на комментарий Ложкина.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля президент Украины Петр Порошенко вывел из состава Национального инвестиционного совета Бориса Ложкина и назначил временно исполняющим обязанности секретаря Совета заместителя главы Администрации президента Дмитрия Шимкива.