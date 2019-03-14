Прокуратура АРК направила в суд обвинительные акты о госизмене в отношении 87 крымских депутатов

Речь идет о 21 депутате Севастопольского городского совета и 66 депутатах Верховной Рады АР Крым.

Прокуратура Автономной республики Крым (АРК) направила в суд обвинительные акты в отношении 87 крымских депутатов, которых обвиняют в пособничестве аннексии Крыма Россией.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Пять лет назад депутаты Верховной Рады АР Крым и депутаты Севастопольского городского совета, несмотря на прекращение своих полномочий Верховной Радой Украины, проголосовали за принятие ряда постановлений для попытки легитимизации аннексии Крыма», – говорится в сообщении.

В прокуратуре АРК отметили, что действия крымских депутатов квалифицируют как государственную измену. По данным ведомства, речь идет о 21 депутате Севастопольского городского совета и 66 депутатах Верховной Рады АР Крым.

В ведомстве сообщили, что одного из депутатов Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша в ноябре 2018 года суд признал виновным в государственной измене и приговорил к 12 годам лишения свободы.