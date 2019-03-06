Посол Украины призвал Google не изображать оккупированый Крым частью РФ

Украинские дипломаты надеются, что американская корпорация исправит некорректное изображение территории Крыма на всех картах Google Maps.

Посол Украины в США Валерий Чалый призвал американскую корпорацию Google Inc. не изображать оккупированный Крым частью Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

"Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к руководству корпорации Google по поводу исправления некорректного изображения украинского Крыма как части Российской Федерации на некоторых картах Google Maps", - говорится в сообщении.

В официальном письме посол Украины "отметил четкую позицию о недопустимости вовлечения всемирно известной корпорации и поискового сервиса Google в информационную войну, которую Россия ведет в мире, распространяя дезинформацию, фейки и пропаганду, как в случае с изображением Крыма на картах".

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Чалый отметил, что ситуация, которая сложилась с некорректным изображением Крыма на Google Maps, абсолютно противоречит четкой и неизменной позиции Администрации США, Конгресса США и ООН.

В частности, он напомнил, что в Крымской декларации государственный секретарь США Майкл Помпео подчеркнул, что "Соединенные Штаты никогда не признают попытку России аннексировать Крым". Посол также отметил продление президентом США Дональдом Трампом чрезвычайного положения, согласно которому действуют санкции против РФ в связи с оккупацией Крыма.

"Представители Google неоднократно отмечали в публичных выступлениях и интервью, что политика корпорации Google сосредоточена на развитии информационных технологий вне информационных войн", - говорится в сообщении.

Посольство Украины в США надеется, что всемирно известная корпорация и в дальнейшем будет придерживаться таких высоких стандартов и исправит некорректное изображение территории Крыма на всех картах Google Maps в соответствии с международными нормами и документами, а также официальной позицией Соединенных Штатов.

Как сообщал УНИАН, после февральской встречи председателя комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева с представителем Google Мариной Жунич в компании заверили, что Крым на картах обозначался как украинский по техническим причинам, и «здесь нет политического подтекста».

Госдума дала Google месяц на исправление ошибки с указанием Крыма, иначе депутаты обещали обратиться в прокуратуру и Роскомнадзор для применения санкций. В Кремле ожидают, что Google будет указывать оккупированный Крым как российскую территорию.

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум относительно его самоопределения. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.