Суд приговорил крымского экс-депутата к 12 годам тюрьмы за госизмену

Экс-депутат, который участвовал в голосовании за российскую "Конституцию Крыма" и в выборах в горсовет Феодосии по законодательству РФ, остается под домашним арестом до вступления судебного решения в силу.

Днепровский районный суд Киева приговорил экс-депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым Василия Ганыша к 12 годам лишения свободы.

Как сообщает Крым.Реалии, Василий Ганыш признан виновным в государственной измене.

Суд посчитал, что экс-депутат способствовал подрывной деятельности России на территории Украины, когда участвовал в голосовании за российскую «Конституцию Крыма». Также суд расценил как противозаконное его участие в выборах в горсовет Феодосии, которые состоялись в сентябре 2014 года по российскому законодательству.

Ганыш обязан выплатить 5 789 грн судебных издержек. Осужденный остается под домашним арестом до вступления решения в силу.

На дебатах прокуратура просила приговорить экс-депутата к 12 годам лишения свободы. Сам Ганыш и его адвокат просили признать его невиновным и полностью оправдать.

Ганыш утверждает, что «никогда не совершал преступления против народа и государства Украина», и показания свидетелей, по его мнению, это подтвердили.

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Василия Ганыша задержали 28 апреля 2015 года при выезде из Крыма. Прокуратура АРК обвиняет экс-депутата в том, что он способствовал подрывной деятельности России на территории Крыма и тем самым совершил госизмену. Ганышу вменяются два эпизода: голосование за российскую Конституцию Крыма 11 апреля 2014 года и участие в выборах в феодосийский горсовет, которые состоялись по российскому законодательству 14 сентября 2014 года.

Ганыш называет обвинения необоснованными и заявляет, что он был единственным депутатом, проголосовавшим против проведения «референдума о присоединении Крыма к России». Он говорит, что не голосовал за российскую «Конституцию Крыма», и в день ее принятия пришел в парламент для личной встречи с министром социальной политики. Ганыш подтверждает, что баллотировался на российских выборах в горсовет. Но говорит, что делал это по просьбе местного Меджлиса, чтобы «оттянуть» голоса у кандидата от Компартии.

Суд по делу Ганыша начался в августе 2015 года. В феврале 2017 года, когда до вынесения приговора оставалось несколько заседаний, Высший совет правосудия отстранил главу судейской коллегии Александра Федюка. Был избран новый председательствующий по делу, и суд над Ганышем начался заново.