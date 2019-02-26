НАБУ проанализирует информацию журналистов о фактах коррупции в оборонной сфере

Отмечается, что детективы НАБУ расследуют коррупцию на около 15 предприятиях оборонно-промышленного комплекса в рамках нескольких десятков уголовных производств.

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что предприятия, о которых идет речь в программе "Наші гроші" о злоупотреблениях при проведении закупок для украинской армии, уже являются объектами расследований Агентства.

Об этом сообщается на странице ведомства у Facebook.

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"Детективы НАБУ проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании Леси Ивановой, и предоставят ей надлежащую оценку. Отметим, что предприятия, о которых идет речь в материале, уже являются объектами расследований НАБУ. В целом детективы расследуют коррупцию на около 15 предприятиях оборонно-промышленного комплекса в рамках нескольких десятков уголовных производств", - говорится в сообщении.

Также в НАБУ отметили, что расследование по одному из таких предприятий - Львовскому бронетанковому заводу - завершено и с июля 2018 года соответствующее дело уже слушается в суде.

Напомним, 25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес-окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

26 февраля Гладковский попросил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.