Госдеп США создал сайт противодействия российской агрессии в Украине

На сайте собраны все события, связанные с пятью годами агрессии России в Украине и приведены четкие факты безоговорочной прямой причастности Российской Федерации к войне на Донбассе и ее действия во время оккупации Крыма.

Государственный департамент США создал интерактивный веб-ресурс "Противодействие российской агрессии в Украине", на котором собрал основные факты о попытках России аннексировать Крым, а также вторжении РФ на востоке Украины.

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Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США на странице в Facebook.

"Государственный департамент США разработал интерактивный сайт "Countering Russia's Aggression in Ukraine", в котором собраны все события, связанные с пятью годами агрессии России в Украине и приведены четкие факты безоговорочной прямой причастности Российской Федерации к войне на Донбассе и ее действия во время оккупации Крыма", -говорится в сообщении.

В посольстве также отметили, что ценят сотрудничество, солидарность и поддержку Госдепа США.

"Это отличный ресурс для борьбы с дезинформацией и пропагандой России", - отметили в посольстве.