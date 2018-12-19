Госсекретарь США заверил Епифания в поддержке Вашингтоном религиозной свободы в Украине
Государственный секретарь США Майкл Помпео провел телефонный разговор с предстоятелем автокефальной Православной церкви Украины митрополитом Епифанием.
Читайте такжеИсторический момент для Украины: Госдеп поздравил Епифания с избранием на пост главы ПЦУ
Об этом сообщается на сайте Госдепа США.
«Секретарь Майкл Помпео сегодня провел телефонный разговор с новоизбранным главой Православной церкви Украины Митрополитом Епифанием, подчеркнув поддержку США религиозной свободы и украинского суверенитета», - указано в сообщении.
Помпео также призвал уважать право всех украинцев на свободу вероисповедания.
Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви в Украине.
Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что 6 января 2019 года вручит предстоятелю Православной церкви митрополиту Киевскому и всея Украины блаженнейшему Епифанию томос об автокефалии.