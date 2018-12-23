Волкер: у нас есть долгосрочная стратегия усиления Украины

Спецпредставитель США Курт Волкер рассказал о поддержке Украины.

Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер рассказал, как Запад реагирует на морскую агрессию России против Украины.

Об этом он сообщил в интервью ТСН.

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«Самое важное, что могут сделать Соединенные Штаты, - это убедить, что у нас есть общий трансатлантический ответ на эту новую российскую агрессию. Изображение этого конфликта как российско-американского ничего не даст России. Это не так. Это агрессия России против Украины. И это то, что влияет на всю Европу», – отметил Волкер.

Он напомнил, что в понедельник был в Брюсселе, где провел встречи в НАТО и Европейском Союзе. «Я разговаривал там про варианты, которые Европа должна рассмотреть для того, чтобы мы выстроили общий ответ. Мы можем принять во внимание визиты кораблей. Кстати, британцы организовали визит своего корабля и имеют определенные планы на январь. Можно подумать о наблюдательных действиях, о визитах, о дополнительных санкциях, безусловно. Это то, что мы можем сделать, и что мы обсуждаем. В дополнение к этому, у нас есть долгосрочая стратегия усиления Украины, укрепления ее общества. Это и поддержка реформ, экономики, информационного пространства, кибербезопасности, поддержка сектора обороны, и наше финансирование военных закупок. Это то, что мы и дальше будем делать для усиления Украины», – сказал спецпредставитель.