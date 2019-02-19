На Мангера надели электронный браслет

Председателю Херсонского облсовета разрешено передвигаться только в пределах города Херсон, выезд за его пределы возможен только с разрешения следователя.

Правоохранители надели электронный браслет председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, который подозревается в организации жестокого убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Читайте такжеСБУ: Мангер, подозреваемый по делу Гандзюк, пытается дискредитировать Службу безопасности

Об этом сообщила «Украинская правда», ссылаясь на пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Тракало.

"Согласно постановлению суда, которое поступило в полицию Херсонской области, этот гражданин отпущен под залог с обязательным ношением электронного средства контроля. В субботу (16 февраля – ред.) в присутствии следователя такой электронный браслет был на него надет", - рассказал чиновник.

Представитель полиции добавил, что передвижение Мангеру разрешено только по городу, а выезд за пределы Херсона возможен лишь с разрешения следователя СБУ, которая проводит досудебное расследование в деле.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура обжаловала решение суда относительно меры пресечения Мангеру. 15 февраля суд постановил взять под стражу Мангера до 3 марта с возможностью выйти под залог в 2 млн 497 тыс. грн. В этот же день Мангер вышел из СИЗО.

Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный выплеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она скончалась.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова – в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, другим - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука. 12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу «Москаль-младший». По словам генпрокурора, Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко». 10 декабря, по данным СБУ, Алексей Левин был объявлен в международный розыск.

11 февраля 2019 года Луценко сообщил, что Владиславу Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. Мангер подозревается в организации убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, совершенного из корыстных мотивов, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, п.4, п.6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст.258 УК «Теракт», это преступление подследственно СБУ.