Оккупанты возбудили "дела" против более 130 крымскотатарских активистов – Грицак
Председатель Служба безопасности Украины Василий Грицак заявляет, что за время оккупации Крыма ФСБ России возбудила уголовные дела в отношении более 130 крымскотатарских активистов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге.
"Каждый день мы слышим о задержании по всей России, а также на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей большого количества активистов, в том числе религиозных активистов. О преследовании христианских и других течений. В частности, свидетелей Иеговы, баптистов, пятидесятников, харизматов и других, а также мусульманских общин на территории оккупированного Крыма", - отметил Грицак.
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В то же время, подчеркнул он, главной "мишенью" сегодня является новосозданная Православная церковь Украины.
"Кроме этого, чрезвычайно большим гонениям, в том числе, за религиозные убеждения, подвергаются и крымские татары, которые не признают легитимности российской оккупационной власти с 2014 года. С 2014 года ФСБ Российской Федерации возбудила уголовные дела в отношении более 130 крымскотатарских активистов", - отметил глава СБУ.
По словам Грицака, сегодня на оккупированных территориях Донбасса закрыты все 40 бывших приходов УПЦ Киевского патриархата.
"Почти все священнослужители вынуждены были выехать на подконтрольные украинской власти территории, в первую очередь, из-за опасений относительно собственной безопасности", - добавил он.