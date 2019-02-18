Оккупанты возбудили "дела" против более 130 крымскотатарских активистов – Грицак

Глава СБУ отмечает, что в России и на оккупированных территориях Донбасса задерживают большое количество активистов, в том числе, религиозных.

Председатель Служба безопасности Украины Василий Грицак заявляет, что за время оккупации Крыма ФСБ России возбудила уголовные дела в отношении более 130 крымскотатарских активистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге.

"Каждый день мы слышим о задержании по всей России, а также на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей большого количества активистов, в том числе религиозных активистов. О преследовании христианских и других течений. В частности, свидетелей Иеговы, баптистов, пятидесятников, харизматов и других, а также мусульманских общин на территории оккупированного Крыма", - отметил Грицак.

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В то же время, подчеркнул он, главной "мишенью" сегодня является новосозданная Православная церковь Украины.

"Кроме этого, чрезвычайно большим гонениям, в том числе, за религиозные убеждения, подвергаются и крымские татары, которые не признают легитимности российской оккупационной власти с 2014 года. С 2014 года ФСБ Российской Федерации возбудила уголовные дела в отношении более 130 крымскотатарских активистов", - отметил глава СБУ.

По словам Грицака, сегодня на оккупированных территориях Донбасса закрыты все 40 бывших приходов УПЦ Киевского патриархата.

"Почти все священнослужители вынуждены были выехать на подконтрольные украинской власти территории, в первую очередь, из-за опасений относительно собственной безопасности", - добавил он.