Автором плана по дестабилизации ситуации в Украине на религиозной почве является экс-СБУшник – Грицак

Именно он, по оперативным данным СБУ, согласовал этот план с ФСБ России.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляет, что автором согласованного с Россией плана по дестабилизации ситуации в Украине на религиозной почве является бывший сотрудник СБУ Егор Соболев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга.

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"Автором этого плана является гражданин Украины... Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, а ныне один из руководителей так называемой "МГБ "ДНР" Соболев Егор Вячеславович, 1977 года рождения. До 2014 года проходил службу главным специалистом информационно-аналитического отдела в СБУ в Донецкой области", - отметил Грицак.

Он подчеркнул, что Соболев был уволен 30 декабря 2014 года из-за служебного несоответствия.

"Уголовное дело по факту измены расследуется Военной прокуратурой Украины. Сейчас к этому уголовному делу добавится еще одно уголовное дело, которое будет зарегистрировано еще по факту причастности к совершению тех преступлений, о которых я сегодня сообщал", - сказал председатель СБУ.

Отвечая на вопрос журналистов, Грицак уточнил, что именно Соболев разработал этот план.

"Именно он, по нашим достоверным оперативным данным, согласовал его с кураторами из Управления ФСБ в Ростовской области», - добавил председатель СБУ.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 18 февраля, Грицак заявил, что в рамках согласованного с Россией плана боевиков по дестабилизации ситуации в Украине на религиозной почве планировалось атаковать 20 объектов.

Этим планом предусматривалась рассылка с фейковых аккаунтов электронной почты якобы от имени проукраинских патриотических сил с угрозами физической расправы - в адрес авторитетных клириков Украинской православной церкви, Римско-католической церкви и еврейских религиозных общин.

По замыслу российских спецслужб, для организации и нанесения телесных повреждений, в том числе убийств достаточно известных представителей духовенства УПЦ Московского патриархата, планировалось попытаться привлечь и реальных представителей патриотических движений и бывших участников АТО.

По словам Грицака, эти 20 атак не реализованы, а только предусматривались к реализации на плановой основе на территории Украины.